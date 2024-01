CAN 2023 Côte d’Ivoire : Programme des matchs du 14 au 24 janvier 2024

La CAN 2023 Côte d’Ivoire ou Coupe d’Afrique des Nations édition 2024 débute samedi 13 janvier avec le match du pays hôte le Côte d’Ivoire qui s’oppose au Guinée-Bissau à partir de 21h.

La Tunisie qui fait partie du groupe E, affronte pour son premier match mardi 16 janvier 2024 la Namibie à 18H. Son deuxième match est prévu samedi 20 janvier à 21H contre le Mali et le troisième se fera contre l’Afrique du sud le 24 janvier à 18H.

Programme des matchs du premier tour de la CAN 2023 du 14 au 24 janvier 2024

Samedi 13 janvier :

Côte d’Ivoire vs Guinée-Bissau (groupe A) : 21h00

Dimanche 14 janvier :

Nigeria vs Guinée équatoriale (groupe A): 15h00

Egypte vs Mozambique (groupe B) : 18h00

Ghana vs Cap-Vert (groupe B) : 21h00

Lundi 15 janvier :

Sénégal vs Gambie (groupe C) : 15h00

Cameroun vs Guinée (groupe C): 18h00

Algérie vs Angola (groupe D): 21h00

Mardi 16 janvier :

Burkina Faso vs Mauritanie (groupe D): 15h00

Tunisie vs Namibie (groupe E): 18h00

Mali vs Afrique du Sud (groupe E): 21h00

Mercredi 17 janvier :

Maroc vs Tanzanie (groupe F): 18h00

RD Congo vs Zambie (groupe F) : 21h00

Jeudi 18 janvier :

Côte d’Ivoire vs Nigeria (groupe A): 15h00

Guinée équatorialevs Guinée-Bissau (groupe A) : 18h00

Egypte vs Ghana (groupe B): 21h00

Vendredi 19 janvier :

Cap-Vert vs Mozambique (groupe B): 15h00

Sénégal vs Cameroun (groupe C): 18h00

Guinée vs Gambie (groupe C): 21h00

Samedi 20 janvier :

Algérie vs Burkina Faso (groupe D): 15h00

Mauritanie vs Angola (groupe D): 18h00

Tunisie vs Mali (groupe E): 21h00

Dimanche 21 janvier :

Maroc vs RD Congo (groupe F): 15h00

Zambie vs Tanzanie (groupe F): 18h00

Afrique du Sud vs Namibie (groupe E): 21h00

Lundi 22 janvier :

Guinée équatoriale vs Côte d’Ivoire (groupe A): 18h00

Guinée-Bissau vs Nigeria (groupe A): 18h00

Mozambique vs Ghana (groupe B): 21h00

Cap-Vert vs Egypte (groupe B): 21h00

Mardi 23 janvier :

Guinée vs Sénégal (groupe C): 18h00

Gambie vs Cameroun (groupe C): 18h00

Angola vs Burkina Faso (groupe D): 21h00

Mauritanie vs Algérie (groupe D): 21h00

Mercredi 24 janvier :

Tunisie vs Afrique du Sud (groupe E): 18h00

Namibie vs Mali (groupe E): 18h00

Tanzanie vs RD Congo (groupe F): 21h00

Zambie vs Maroc (groupe F): 21h00