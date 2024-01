Le film Tunisien “Behind The Mountains” au cinéma en Tunisie dès le 17 janvier (B.A. & Synopsis)

Le film Tunisien “Behind The Mountains” de Mohamed Ben Attia sera projeté dans les salles de cinéma de Tunisie dès mercredi 17 janvier 2024 et ce après avoir participé à plusieurs festivals à travers le monde notamment à Venise, Londres et en Arabie Saoudite.

Le film Tunisien “Behind the Mountains” ou “Par-delà les montagnes” (Oura el jbel en arabe) est le troisième long-métrage de Mohamed Ben Attia après “Nhebek Hedi” (2016) et “Weldi” (2018).

Les acteurs Majd Mastoura, Samer Bisharat, Walid Bouchhioua, Selma Zeghidi, Helmi Dridi et Wissem Belgharek sont à l’affiche de cette coproduction de 2023 qui regroupe plusieurs pays dont la Tunisie, France, Belgique, Arabie Saoudite et le Qatar.

Synopsis film Behind the Mountain : Après avoir passé quatre ans en prison, Rafik n’a qu’un seul plan : emmener son fils derrière les montagnes et lui montrer sa découverte étonnante: son don de s’envoler. Devant l’incrédulité de sa femme et la résistance de sa belle famille, Rafik fait irruption à l’école et kidnappe son fils. Pendant leur cavale, ils font la connaissance d’un berger et se réfugient dans une maison à la campagne….

B.A. film Behind the Mountain :

Le film Oura el jbel écrit et réalisé par Mohamed Ben Attia, a été récompensé lors de la 34ème édition du festival du film arabe de Fameck/Val de Fensch (France), par le Prix de la presse. Il sera présenté en avant-première le samedi 13 janvier 2024 au cinéma Pathé, en présence de l’équipe du film.

