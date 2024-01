Villa Baizeau à Carthage mise en lumière à travers une série d’expositions et de conférences (Programme)

La Villa Baizeau à Carthage , projet architectural conçu par l’architecte moderniste franco-suisse Le Corbusier avec son collaborateur, l’architecte et designer suisse Pierre Jeanneret, sera mise en lumière à travers un programme d’expositions et de conférences. L’évènement autour de la villa œuvre du Le Corbusier, figure emblématique de l’architecture du XXe siècle et le seul projet qu’il ait conçu en Afrique, entre 1928 et 1930 sur la colline Sainte-Monique à Carthage, s’étale du 15 janvier au 15 mai 2024.

À l’initiative de l’architecte et designer franco-tunisien Chacha Atallah, chef de projet pour la programmation autour de la Villa Baizeau, et du centre d’art contemporain à Tunis “La Boîte,” une plateforme dédiée à la recherche et à l’expérimentation visant à soutenir structurellement les artistes dans les processus de création, production, distribution et médiation de leur travail en Tunisie, cet événement de grande envergure a pour objectif de mettre en lumière la Villa Baizeau.

Le démarrage sera avec une exposition-catalogue d’architecture et une exposition d’art contemporain, qui s’ouvriront respectivement les 15 et 16 janvier et se poursuivront ensuite pendant trois à quatre mois.

Programme spécial “La Villa Baizeau à Carthage, Le Corbusier & Jeanneret” du 15 janvier au 15 mai 2024 :

Exposition-Catalogue d’Architecture: Villa Baizeau Carthage, Le Corbusier & Jeanneret : Actualité de l’architecture simple (du 15 Janvier au 15 Mai 2024) au 32 Bis Tunis:

Conférence inaugurale le 15 janvier 2024 à 14h) et Vernissage (à 17h30) , marquant le début de l’exposition-catalogue dédiée à l’architecture de la Villa Baizeau. Une plongée approfondie dans l’esthétique, l’histoire et l’impact de cette résidence emblématique.

Colloque International: Précisions sur l’habitat contemporain collectif (16-19 janvier 2024) :

Rencontre majeure réunissant des personnalités éminentes du monde de l’architecture. Des débats stimulants sur les thèmes de l’habitat contemporain collectif et l’héritage de Le Corbusier.

Exposition d’Art Contemporain: Only Ruins To Be Found / Seules les ruines demeurent (du 16 Janvier au 16 Mars 2024) à La Chapelle Sainte Monique à l’IHEC Carthage :

Vernissage le 16 Janvier 2024 (à 18h ). Par le biais de pratiques spéculatives, l’exposition propose un accès imaginaire à la villa, une fiction qui prend comme point de départ la position du spectateur, depuis la chapelle Sainte-Monique, surplombant la Villa Baizeau.

Programmation Parallèle (Janvier – Mai 2024) :

Promenades Architecturales :

Visites guidées dans les quartiers emblématiques de la modernité architecturale et urbaine de Tunis, animées par les associations Docomomo Tunisie et Édifices & Mémoires.

Ateliers pour Jeune Public :

Des ateliers interactifs offrant aux enfants une perspective unique sur l’héritage laissé par Le Corbusier.

Pour plus d’informations, consultez le site dédié à l’événement https://www.expositionvillabaizeau.com/

Tekiano