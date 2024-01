Au profit des SOS villages d’enfant Tunisie : 100 œuvres composent l’exposition ‘Oeuforique’

Oeuforique est l’intitulée d’une exposition au profit des SOS villages d’enfant Tunisie qui regroupe 100 œuvres fruits du travail de 100 artistes. Point commun entre les différentes créations, elles sont érigées sur un support identique : un œuf en bois. Les artistes ont accepté de travailler sur un support en bois massif et ont laissé libre cours à leur créativité, le résultat ne peut être que sincère et bluffant.

La commissaire de l’exposition Amira Zili indique que ces cent œuvres sont dédiées à l’association SOS Villages d’enfants et qu’elle se tiendra au sein de la librairie Culturel à Gammarth du 27 janvier au 11 février 2024.

Les Cent œufs vont prendre place dans cet espace communément dédié à la littérature et au savoir. Cent œufs qui contribuent à l’enrichissement artistique du lieu et de ses habitués. Cent œufs concoctés avec amour et passion par plusieurs artistes, avec des techniques différentes, des couleurs variées et des inspirations captivantes.

Les cent œufs sont aussi un hommage à notre chère et regrettée, Nadia Charfi, décédée en livrant son message d’amour aux enfants démunis et en servant généreusement cette noble cause, souligne l’artiste Amira Zili qui a réussi à fédérer une belle sélection d’artistes Tunisiens et étrangers autour de ce projet au profit d’une noble cause celle de venir en aide aux enfants des villages SOS.

Une exposition aux cent reflets, accomplie avec brio par des artistes exceptionnels. Pour le bonheur de dessiner un sourire sur le visage d’un enfant.

L’exposition “OEUFORIQUE” est attendue à Librairie Culturel Gammarth sis route de Gammarth Km5, Espace Perle Bleue, La Marsa. Le vernissage est prévu pour samedi 27 janvier 2024 à partir de 16h00 et se poursuit jusqu’au 11 février 2024 tous les jours de 9h00 à 19h30.

