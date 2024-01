Match Tunisie vs Namibie en Direct : où regarder le match de la CAN 2023+1?

Le Match Tunisie vs Namibie se déroule mardi 16 janvier 2024 dans le cadre de la première journée du groupe E de la CAN Côte d’Ivoire, CAN 2023+1 . La rencontre Tunisie vs Namibie est à suivre à partir de 18H au stade de Korhogo.

Premier match des Aigles de Carthage dans cette coupe d’Afrique des Nations 2024, ces derniers doivent remporter la partie pour espérer décrocher l’un des deux billets en jeu pour le second tour de la CAN.

Cette confrontation avec la Namibie sera la première d’une série de sept matchs à disputer pour l’équipe de Tunisie dans la compétition, si cette dernière va jusqu’en finale et la première difficulté dans une aventure que les supporteurs de la Tunisie espèrent voir aboutir sur un sacre qui lui échappe depuis une vingtaine d’années (2004).

Vous pouvez regarder le Match Tunisie vs Namibie en direct live sur les chaines beIN Sports ar Max 1, 2, beIN Sports fr 2, Sport TV 1, Sport Digital. Le streaming du Match Tunisie vs Namibie est disponible sur le site beinsports.com.