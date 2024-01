ENNAKL Automobiles Leader des concessionnaires automobiles en Tunisie en 2023

Ennakl Automobiles occupe la position de leader des concessionnaires automobiles en 2023 avec 7063 immatriculations, soit une part de marché de 12,7%. Au-delà de l’excellente performante en termes de volume, ces résultats viennent conforter la stratégie

de l’entreprise de proposer des services de mobilité adaptés à sa clientèle et de baser chacune de ses actions sous le prisme de la satisfaction client.

Marché des véhicules particuliers :

Grâce à la diversité de sa gamme de produits du groupe VW largement plébiscitée par la clientèle, Ennakl Automobiles réussit à placer ses marques commerciales dans le top 10 annuel :

• VOLKSWAGEN avec une part de marché de 5% grâce au lancement des nouveaux modèles

Virtus & T-Cross.

• SEAT avec une part de marché de 4% (en hausse de 32%) grâce notamment aux performances de l’Ateca.

• SKODA enregistre 1700 immatriculations (+75% par rapport à 2022) et une part de marché de 4%, grâce au lancement du nouveau modèle Kushaq et aux performances des modèles tant appréciés par les clients à savoir la Fabia et le Kamiq.

Sur le marché premium, la marque AUDI occupe la position de leader du marché enregistrant ainsi 507 immatriculations à fin décembre 2023.

Malgré son récent lancement, la marque CUPRA a eu la confiance de ses clients et performe avec 170 immatriculations (+127% par rapport à 2022) grâce notamment à l’arrivée de la nouvelle CUPRA Leon.

Sur le marché ultra premium, PORSCHE a enregistré 59 immatriculations à fin décembre 2023.

Marché des véhicules utilitaires :

Sur le marché des véhicules utilitaires, VOLKSWAGEN UTILITAIRES enregistre 793 immatriculations à fin 2023, soit une hausse de 59% et une part de marché de 6%.

Marché des poids lourds :

Renault Trucks, la marque de camions lancée fin 2022 par Ennakl Automobiles, a réalisé un bon exercice en 2023 en enregistrant une centaine d’immatriculations vendues, soit une part de marché de 21%, ce qui fait d’elle la deuxième marque de camions commercialisée sur le marché tunisien.

Ennakl Automobiles reste donc incontestablement le concessionnaire de référence sur le marché tunisien, grâce à son approche distinctive s’articulant autour de trois principaux axes : diversification des produits, service après-vente de qualité ainsi que proximité et satisfaction client.

A ce titre, le service après-vente est primordial pour la stratégie de l’entreprise avec des techniciens qualifiés, un réseau développé couvrant le territoire, le respect des règles et des standards de maintenance du constructeur, le respect de l’environnement et l’image de marque du concessionnaire.

La société remercie enfin ses clients, ses employés et ses partenaires pour leur engagement constant tout au long de l’année 2023 et leur donne rendez-vous en 2024 pour encore plus de nouveautés sur le marché.