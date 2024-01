Hausse de production du lait en Tunisie et reprise de l’approvisionnement normal

Une Hausse de production du lait en Tunisie a été constatée durant cette période qui coïncide avec l’entrée de la production de pointe, le rythme normal d’approvisionnement du lait a repris, a souligné le ministère du Commerce dans un communiqué publié jeudi à Tunis.

Les quantités produites et commercialisées du lait demi écrémé subventionné ont augmenté, actuellement, à une moyenne de 1,7 million de litres quotidiennement, a indiqué le ministère du commerce.

La régularisation d’approvisionnement en matière du lait est déjà constatée depuis la période saisonnière de basse lactation, grâce à l’ensemble des mesures réglementaires concrétisées par le ministère, depuis le 15 septembre 2023 et qui se poursuivent jusqu’à présent, a encore précisé la même source.

Ces mesures visent à renforcer l’offre du lait demi écrémé subventionné, et à garantir la régularité de l’approvisionnement, afin de répondre aux besoins de la consommation familiale.

Le marché du lait a enregistré, depuis un certain temps, une pénurie de l’offre face à une demande accrue, qui a provoqué des pratiques de monopole et des spéculations sur cette matière, notamment en matière de dissimulation des marchandises, d’augmentation des prix et de vente conditionnée.

Pour lutter contre ces pratiques, le ministère a rappelé qu’il a mis en œuvre des programmes de contrôle en commun avec les autorités compétentes, appelant les différents intervenants dans le secteur à éviter les pratiques qui perturbent le rythme normal d’approvisionnement et les comportements d’achat du consommateur, et à s’engager à offrir au public les quantités disponibles.

Plus de 195 mille litres du lait ont été saisis, et des mesures juridiques à l’encontre des contrevenants, ont été prises, dont les arrestations et les décisions de fermeture des locaux commerciaux, a rappelé le ministère.

Le ministère a appelé les citoyens à rationaliser leurs achats et à contacter les services du ministère, en cas des dépassements, à travers le numéro vert du contrôle économique 80100191, celui du bureau des relations avec le citoyen 1872, et par email mincom.brc@tunisia.gov.tn