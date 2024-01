Météo en Tunisie : Températures en légère baisse

La Météo en Tunisie est caractérisée par des températures en légère baisse en ce vendredi 19 janvier 2024. Le ciel est partiellement nuageux sur la plupart des régions. Le vent sera fort près des côtes de 20 à 40 km/h et dans le sud-est et faible à modéré de 15 à 20 km/h ailleurs.

La mer est agitée sur les côtes Est et moutonneuse à agitée la nuit sur le nord. Les températures sont en légère baisse et les maximales seront comprises entre 18 et 23 °C dans le nord, entre 19 et 24 °C dans le reste des régions et aux alentours de 26°C sur l’extrême sud-est.