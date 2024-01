Samsung et Google Cloud s’unissent avec l’annonce de l’IA générative sur la série Samsung Galaxy S24

Gemini Pro de Google et Imagen 2 introduisent des fonctionnalités de texte, de parole et d’image sur la nouvelle série Samsung Galaxy S24.

Samsung et Google Cloud annoncent une collaboration à long terme pour rendre la technologie d’IA générative de Google Cloud accessible aux utilisateurs de Samsung dans le monde entier. Samsung est le premier partenaire de Google Cloud à rendre Gemini Pro et Imagen 2 accessibles via le cloud sur ses smartphones via Vertex AI.

“Google et Samsung partagent les mêmes valeurs en matière de rendre la technologie accessible à tous. Nous sommes très heureux que la série Galaxy S24 soit le premier smartphone équipé de Gemini Pro et Imagen 2 sur Vertex AI“, déclare Janghyun Yoon, Corporate EVP en Head of Software Office of Mobile eXperience Business chez Samsung Electronics. “Après des tests approfondis et des comparaisons, les équipes de Google Cloud et Samsung ont collaboré pour développer l’expérience ultime de l’IA alimentée par Gemini sur le Galaxy.”

Gemini peut comprendre et combiner rapidement divers types d’informations, tels que du texte, du code, des images et des vidéos. Avec les applications Samsung, les utilisateurs peuvent bénéficier de la fonction de résumé dans Notes, Voice Recorder et Keyboard. De plus, la collaboration donne accès à des fonctionnalités essentielles de Google Cloud, notamment la sécurité, la sûreté, la confidentialité et la conformité des données.

Les utilisateurs de la série Galaxy S24 peuvent également utiliser directement Imagen 2, la technologie de texte-à-image la plus avancée de Google DeepMind à ce jour. Cette collaboration facilite l’accès aux fonctionnalités de retouche photo sûres et intuitives, disponibles dans Generative Edit dans l’application Galerie du S24.

Dans cette collaboration, Samsung est un pionnier en tant que l’un des premiers testeurs de Gemini Ultra, le modèle le plus puissant de Google pour des tâches complexes. La série S24 utilise également Gemini Nano, un modèle de langage embarqué (LLM) livré en tant que partie du système d’exploitation Android 14, le modèle le plus efficace de Gemini pour des tâches embarquées.

“Grâce à la collaboration avec Samsung, nous voyons des possibilités de rendre l’IA générative accessible à des millions de personnes, renforçant ainsi la connexion“, déclare Thomas Kurian, PDG de Google Cloud. “Gemini offre aux développeurs de Samsung la possibilité de tirer parti de l’infrastructure solide, des performances de pointe et de la flexibilité de Google Cloud, leur permettant de créer des applications AI sécurisées et fiables sur les smartphones Samsung.”.