Tunisie Telecom encourage les supporters et lance de nombreux jeux aux cadeaux conséquents

Tunisie Telecom la marque généreuse, encourage son équipe avec l’hymne « Ahom », et propose en plus aux supporters sur ses réseaux sociaux et via l’application My TT toute une série de jeux où l’on peut gagner des cadeaux conséquents.

Comme pour le jeu : Devinez combien de fois le mot « Ahom » a été cité et gagnez une Smartwatch ou encore quand vous rechargez 1Dt ou plus ou activez Internet via l’application My TT ou en composant *140 # vous pourriez gagner 5 Smart TV Samsung 55 pouces + Netbox 4G avec 200GO

Voilà une belle façon d’encourager son équipe !