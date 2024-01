Appel à une mobilisation globale pour Gaza du 21 au 28 janvier 2024 par la palestinienne Bisan Owda

Un appel à une mobilisation globale pour Gaza est lancé du 21 au 28 janvier 2024 en réponse à l’appel de la journaliste et influenceuse palestinienne Bisan Owda aka @wizard_bisan1 sur instagram, qui est aussi réalisatrice ayant vu son lieu de travail détruit après les attaques du 7 octobre. Cette appel est fait le lundi dernier suite au siège meurtrier du dernier hôpital fonctionnel à Gaza.

A Tunis, la mobilisation débute à partir du lundi 22 janvier “Ramène ta bougie et rejoins nous aujourd’hui à partir de18h à la plage de La Marsa, pour un moment autant de recueillement que d’indignation face aux massacres continus et incessants de notre patrie sœur d’âme et de sang à Gaza”, lancent les organisateurs de l’évènement à Tunis.

Nous déclarons que nous allons faire des actions, des flashmobs et des happening tout au long de la semaine à différents endroits de Tunis, pour matérialiser notre refus de garder le silence devant ce flagrant nettoyage ethnique, précisent les organisateurs de l’événement.

Le tout se «terminera» dimanche par une parade en vélos, voitures et drapeau vers la sculpture de la femme Palestinienne située en face de l’ambassade de Palestine à Tunis.

