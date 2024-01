CAN Handball 2024 : La Tunisie qualifiée au prochain tour et termine en tête du groupe D

La Tunisie se qualifie au prochain tour de la compétition CAN Handball 2024 et termine en tête du groupe D. La sélection tunisienne de handball a battu son homologue angolaise sur le score de 33 à 30 (mi-temps: 16-15), en match comptant pour la troisième et dernière journée du groupe D du premier tour, disputé dimanche 21 janvier 2024 au Caire.

Au terme de cette journée, la Tunisie assurée déjà de figurer en quarts de finale en compagnie de son adversaire du jour, termine en tête du groupe D avec 6 points devant l’Angola (4 points). Le Nigeria (2 points) et le Kenya (0 point) sont éliminés.

Au prochain tour, le sept national sera confronté à la Guinée qui a terminé deuxième du groupe B derrière l’Egypte.

Contrairement à ses deux premières sorties face au Kenya (59-19) et au Nigeria (36-19), les coéquipiers de Mosbah Sanai, élu homme du match, ont buté aujourd’hui sur un adversaire solide qui a lui tenu forte tête tout au long de la rencontre, notamment en première période remportée sur le score serré de 16-15.

Les Angolais ont pris l’initiative d’entrée pour mener jusqu’à la 15e minute par deux buts d’écart (7-5). Les Tunisiens parvenaient ensuite à transpercer le mur défensif angolais pour égaliser à 13 partout à la 27e avant d’arracher l’avantage (14-13 et 15-13) qu’ils conservaient jusqu’à la fin de la première période.

Grâce là l’expérience de ses joueurs et à la vivacité de ses jeunes notamment le jeune portier Yassine Belgaied, auteur de plusieurs arrêts décisifs, les coéquipiers de Marouène Chouiref parvenaient à porter le score à 20-17 à la 37e, même si leur adversaire a réussi par moment à réduire l’écart (20-19).

Au bout du premier quart d’heure, le sept national commençait à prendre le large (26-22 à la 17e) (30-25 à la 23e) pour l’emporter finalement sur le score de 33-30.

Les choses sérieuses commenceront mardi avec les quarts de finale qui verront les meilleures équipes du continent se disputer le titre continental qualificatif pour les Jeux Olympiques de Paris-2024.

Tekiano avec TAP