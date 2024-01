Compétitions Mathématiques 2024 à la Cité des Sciences de Tunis : Appel à participation

Les Compétitions Mathématiques 2024 se déroulent pour leur deuxième édition à la Cité des Sciences de Tunis samedi 03 février 2024 de 14h à 17h à l’Auditorium Ibn Khaldoun. Un appel à participation est lancé à destination des élèves du primaire, collégiens et lycéens qui désirent aller plus loin dans la réflexion tout en utilisant les nouvelles technologies.

La Cité des Sciences à Tunis organise en partenariat avec l’Association Tunisienne des Mathématiques et des Arts (ATMA), cette deuxième édition des Compétitions Mathématiques dans l’objectif d’augmenter l’intérêt des jeunes à la pratique des sciences Mathématiques.

Les compétitions, utilisant les jeux mathématiques, constituent une forme d’apprentissage significatif favorisant la créativité, l’organisation des méthodes, le développement des compétences d’excellence, l’adaptation à l’environnement extérieur, la résolution des problèmes,…

Ce chalenge est constitué de séries de concours destinés à la préparation des élèves aux différentes compétitions nationales et internationales en mathématiques.

Les jeunes qui désirent participer au concours Compétitions Mathématiques 2024 à la CST sont appelés à :

– Consulter le lien docs.google.com/forms/ afin de remplir la fiche d’inscription pour réserver leurs places ;

– Apporter leurs Smartphones ou leurs tablettes pour pouvoir télécharger l’application de la compétition ;

– Payer les frais de participation à raison de 10 DT, à l’accueil de la Cité des Sciences à Tunis.

Ces concours de logique, de plus en plus nombreux aujourd’hui, s’adressent aux élèves du primaire, aux collégiens et aux lycéens. A la fin de cette compétition, les lauréats recevront une médaille d’or et une attestation d’excellence pour l’année 2024.

Tekiano avec CST