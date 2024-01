Jonathan Lourimi remporte une victoire historique pour la Tunisie : La médaille d’argent des JO d’Hiver

Jonathan Lourimi remporte une victoire historique pour la Tunisie! Le jeune athlète Tunisien âgé de 17 ans a gagné la médaille d’argent aux Jeux olympiques de la jeunesse d’hiver Gangwon 2024 en Corée du sud. C’est la première médaille jamais remportée par un Tunisien aux Jeux Olympiques d’hiver !

Le Tunisien a réalisé une performance exceptionnelle dans la matinée du mardi 23 janvier 2024 en finissant 2e de la descente olympique de Bobsleigh. Il a conquis la Corée du sud en devenant le plus jeune médaillé olympique des jeux d’hiver de toute l’histoire sportive de la Tunisie.

“Je n’aurais jamais pensé que cela serait possible lorsque j’ai commencé ce sport il y a un an. Et maintenant, me voilà avec une médaille d’argent. C’est fou. Et oui, je vais simplement profiter du moment,” a déclaré le champion tunisien qui vit en suède, sur les colonnes du site olympics.com.

Lourimi a terminé à 1,33 seconde derrière le vainqueur So Kaehwan originaire du pays hôte des jeux olympiques, la Corée du Sud, tandis que Chi Xiangyu de République populaire de Chine a remporté la médaille de bronze.

Lors des tests au Bobsleigh, Johnattan Lourimi est terminé respectivement, premier et second, parvenant au passage à améliorer son temps et le jeune athlète tunisien confirme son talent et marque l’histoire du sport individuel en Tunisie dans cette discipline de glisse en pente Bobsleigh méconnue et qui n’est pas pratiquée au pays.

A noter que l’équipe tunisienne de bobsleigh est représentée pour la première fois aux JO d’hiver par un trio d’athlètes composé de Jonathan Lourimi, Beya Mokrani et Sophie Ghorbal.

Beya Mokrani a terminé en 10ème position, lundi 22 janvier, à l’issue des deux courses de la journée dans la spécialité Bobsleigh. Sa compatriote Sophie Ghorbal a terminé à la 12ème position.

I.D.