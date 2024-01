Le film Tunisien Mé el Aïn de Meryam Joobeur en compétition officielle à la Berlinale 2024

Le film Tunisien “Mé el Aïn” ou “Who Do I Belong” de Meryam Joobeur est sélectionné en compétition officielle à la Berlinale 2024. Ce premier long-métrage de fiction de la réalisatrice tunisio-canadienne Meryam Joobeur, a été sélectionné dans la compétition officielle de la 74ème édition du Festival international du Film de Berlin, “La Berlinale”.

Ce grand festival cinématographique berlinois est prévu du 15 au 25 février 2024, en Allemagne. Le film Mé el Aïn été sélectionné pour participer à la compétition officielle du festival, où il rivalisera avec des films de différents pays du monde pour remporter un des prestigieux ” Ours” du festival, annonce le Centre National du Cinéma et de l’Image.

“Who Do I Belong To” (Là d’où l’on vient en français) écrit et réalisé par Meryam Joobeur, est un drame de 120 minutes, une coproduction France, Canada, Qatar et Tunisie, qui raconte l’histoire d’Aïcha, une mère de famille du nord de la Tunisie, qui est bouleversée par le départ de deux de ses fils partis faire la guerre. Les acteurs en tête d’affiche du film sont Salha Nasraoui, Mohamed Hassine Grayaa, Malek Mechergui, Adam Bessa, Dea Liane, Rayen Mechergui et Chaker Mechergui.

Synopsis du film Mé el Aïn : Aicha, une mère tunisienne douée de rêves prophétiques, vit dans une ferme rurale avec son mari Brahim et ses trois fils. La vie d’Aïcha et Brahim est complètement bouleversée après le départ de leurs fils aînés, Mehdi et Amine, à l’étreinte violente de la guerre. Quelques mois plus tard, Mehdi rentre chez lui avec une femme enceinte nommée Reem. Le niqab et le silence de Reem perturbent profondément Brahim. Aicha, quant à elle, accueille Mehdi et Reem dans la maison et jure de les protéger à tout prix…

Le premier long-métrage de Meryam Joobeur s’appelait auparavant ‘Motherhood’ d’après le site filmsquebec.com . L’histoire et le casting du film n’est pas sans rappeler le court-métrage à succès de Meryam Joobeur “Brotherhood” (2018) ou Ikhween qui a concouru pour les Oscars 2020 largement salué par les critiques et qui a remporté 75 prix dans des festivals internationaux.

20 films sont en lice pour tenter de remporter l’Ours d’Or de 2024 dont le nouveau film ‘Black Tea’ du réalisateur mauritanien Abderrahmane Sissako, qui avait remporté le César du meilleur film en 2015 pour Timbuktu.

Le film Mé el Aïn ou Who Do I Belong To de Meryam Joobeur sera présenté en avant première mondiale au festival international du film de Berlin 2024.

S.B.