Match Tunisie vs Afrique du Sud en direct : où regarder la match de la CAN 2023+1 du 24 janvier ?

Le Match Tunisie vs Afrique du Sud se déroule mercredi 24 janvier 2024 pour le compte de la troisième et dernière journée du groupe E de la coupe d’Afrique des Nations CAN 2023+1. Le Match Tunisie vs Afrique du Sud se joue à 18h00.

Après la qualification historique de la Mauritanie face à l’Algérie (1-0), la Tunisie réussira t-elle à surprendre au cours de cette CAN édition 2024 exceptionnel qui a vu aussi le pays hôte, le Côte d’Ivoire, disqualifié?

Dans tous les cas, la Tunisie n’aura qu’une seule solution pour ne pas être éliminée de la CAN, battre l’Afrique du Sud.

Vous pouvez regarder le Match Tunisie vs Afrique du Sud en direct live sur les chaines beIN Sports ar Max 1, beIN Sports fr 2, Sport Digital, Sport TV 2.

