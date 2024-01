Tunisie Telecom œuvre à raccorder 2916 établissements scolaires en haut débit en marge du projet Edunet 10

Tunisie Telecom travaille en collaboration entre le ministère des Technologies de la Communication et le ministère de l’Education sur un deuxième grand projet stratégique baptisé ‘Edunet 10’ qui entre dans le cadre de la stratégie nationale numérique, Tunisie 2025.

Ce projet œuvre depuis le mois de mai 2023 à la mise en place d’un réseau national de l’éducation au profit de 3307 établissements scolaires dont 2916 qui seront connectés par Tunisie Telecom dans 22 gouvernorats.

L’opérateur national Tunisie Telecom a déjà couvert en haut débit, 94 zones blanches réparties sur 15 gouvernorats, 164 écoles et 59 centres de santé de base, faisant bénéficier plus de 180.000 citoyens dont 13.000 élèves d’une connexion stable.

Le projet Edunet 10 consiste à fournir un service de connectivité et de sécurité IP Fibre/FH pour les établissements scolaires Tunisiens afin d’offrir des services et des contenus éducatifs numériques à haute valeur ajoutée au profit de 1,5 million d’élèves.

C’est dans ce contexte que le ministre des Télécommunications, M. Nizar Ben Néji et le PDG de Tunisie Telecom M. Lassâad Ben Dhiab ont visité ,mardi 23 Janvier 2024 la ville d’El Nadhour dans le gouvernorat de ZAGHOUAN où Tunisie Telecom a déjà finalisé le raccordement de 30 établissements scolaires sur les 63 établissements prévus dans ce gouvernorat.

Tunisie Telecom est une entreprise fidèle à son rôle national et son rôle de citoyenneté depuis des décennies. En tant qu’opérateur national, Tunisie Telecom s’engage depuis toujours à assurer une couverture et une connectivité « Everywhere » ; comme l’a déclaré M. Lassâad Ben Dhiab, la connectivité peut en effet offrir aux élèves et aux citoyens des opportunités uniques de développement et de création de richesse.

Tekiano avec communiqué