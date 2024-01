La Fête Culinaire 2024 : 3e édition de la manifestation qui vise à promouvoir la gastronomie tunisienne

La Fête Culinaire 2024 s’organise dans sa troisième édition les vendredi 9 et samedi 10 Février 2024 à la Cité des sciences de Tunis. Le salon ‘La Fête Culinaire’ propose un voyage culinaire au cœur de la Tunisie. Il s’insère dans le cadre de la promotion de la gastronomie tunisienne et la valorisation des produits agroalimentaires tunisiens et des projets agricoles innovants qui pourraient enrichir le patrimoine culturel culinaire.

Organisé par IDC EXPO en partenariat avec l’Association italienne GPN et l’Académie italienne HO .RE. CA., La Fête Culinaire en Tunisie s’étale sur deux jours qui seront dédiés à l’art culinaire pour faire découvrir une symphonie de saveurs, une explosion de goûts et un voyage gustatif inoubliable, le tout dans un cadre convivial et festif.

Un événement destiné aux professionnels aussi bien qu’au grand public : c’est un rendez-vous d’échange entre les différents corps de métier du secteur et un moment agréable à passer en famille ou entre amis.

Plusieurs chefs de renommée tunisiens et italiens seront présents, accentuant le prestige de l’Italie en tant qu’invitée d’honneur. Des chefs membres des deux associations partenaires contribueront à faire de cette manifestation une expérience culinaire inoubliable.

Au programme, une exposition-vente et des stands dédiés à la présentation et à la dégustation de différents produits. Les participants auront également l’opportunité de découvrir des Shows Cooking animés par les chefs invités.

Des jeunes ou les futurs chefs auront l’opportunité de participer dans des compétitions culinaires, d’assister à des formations avancées lors de Master Class dédiées à l’art de la pizza ainsi qu’à la confection de mets salés et sucrés tunisiens.

L’ensemble des délicieuses créations culinaires qui seront présentées lors de cet événement seront élaborées avec des produits tunisiens de qualité, mettant ainsi en avant la richesse et la diversité gastronomiques de notre patrimoine culinaire.

Prenant part à l’événement, l’ONUDI apportera aussi une contribution significative à la diversité et à la qualité des produits présentés, et ce en mettant la grenade et les produits dérivés de grenade à l’honneur avec un programme riche et varié. Une occasion de découvrir et d’apprécier l’innovation autour de cet ingrédient.

Un concours culinaire sera en outre organisé en partenariat avec l’ONUDI et plusieurs instituts. A travers cette compétition, les organisateurs visent à encourager les jeunes à la création gastronomique tout en mettant les produits de terroir tunisiens en valeur.

Enfin, un stand de cooking pour les recettes du terroir ajoutera une dimension culturelle à l’événement, offrant aux visiteurs l’opportunité de découvrir et de célébrer la diversité gastronomique de notre pays et ses régions.

Cet événement pourrait participer à créer une dynamique économique autour des acteurs principaux dans le secteur et se veut une action promotionnelle au profit de la gastronomie tunisienne.

Tekiano avec communiqué