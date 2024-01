Météo en Tunisie : Températures en légère hausse

La Météo en Tunisie affiche des températures en légère hausse en ce vendredi 26 janvier 2024. Le ciel est peu nuageux, sur tout le pays. Le vent est de secteur ouest relativement fort à temporairement fort de 40 à 60 km/h près des côtes nord et sur les hauteurs et faible à modéré de 15 à 30 km/h ailleurs.

La mer est très agitée dans le nord et le Golfe de Hammamet et moutonneuse à peu agitée sur les autres côtes. Les températures sont en légère hausse avec des maximales comprises généralement entre 21 et 27 °C et aux alentours de 19°C sur les hauteurs ouest.