La série Finding Ola de Hend Sabry de retour dans une saison 2, avec Dhafer L’Abidine (Trailer)

La série Finding Ola de Hend Sabry est de retour dans une saison 2, avec pour invité Dhafer L’Abidine. Les deux stars tunisiennes se retrouvent ainsi à nouveau selon le trailer de Finding Ola ou (Ola Cherche sa voix) dévoilé récemment par la plateforme de streaming Netlfix. La dernière collaboration entre Hend et Dhafer remonte à 2017 dans le feuilleton “Halawet El Dunia”.

Ola Abdel Sabour est le personnage principale de la série Finding Ola. C’est un reboot d’une série égyptienne sortie en 2010 intitulée “Ayza Atgawez” (je veux me marier). Hend Sabry y joue le rôle d’une pharmacienne de classe moyenne, habitant au Caire, désespérée de se marier avant d’atteindre l’âge de 30 ans..

On retrouve 10 plus tard, Ola Abdel Sabour dans ‘Finding Ola’, une comédie dramatique, série originale de Netflix et produite par la star tuniso-égyptienne Hend Sabry, diffusée pour la première fois en 2022. Hend Sabry se met à nouveau dans la peau de Ola, désormais, mère de famille qui part à la découverte d’elle-même, après son divorce…

Dans le casting de ‘Finding Ola’ saison 1 on retrouve l’actrice Sawsan Badr (aussi mère de Ola dans “Ayza Atgawez”) Hani Adel, Nada Mousa… et plusieurs stars invités. Le trailer de la saison 2 indique la présence cette année de l’acteur populaire tunisien Dhafer L’Abidine :

Aucune information concernant la date de la diffusion de la saison 2 de Finding Ola n’a encore été dévoilée. cependant on remarque dans le trailer l’absence de l’actrice Sawsen Badr et Hani Adel et la présence d’un nouveau membre Tarek El Ebiary…

Tekiano