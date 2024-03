Tunisian Aeroday 2024 : Journée nationale de l’aéronautique en Tunisie à l’INSAT

Tunisian Aeroday 2024 est la journée nationale de l’aéronautique en Tunisie qui sera organisée prochainement à l’INSAT. elle est fondé par le club Aerobotix INSAT en collaboration avec l’Association de techniques de robotiques (ATR) et prévue pour avril 2024. Basée sur plusieurs axes et différents challenges, elle ambitionne de vulgariser le domaine aéronautique auprès du grand public et faire découvrir les talents des jeunes.

Le thème principal de l’événement est “Le voyage dans le temps : Chronowings”. Les activités et les expositions seront axées sur ce thème fascinant, offrant une expérience

immersive aux visiteurs et participants.

L’objectif de Tunisian Aeroday est de promouvoir la culture aéronautique en Tunisie, encourager l’innovation et la créativité dans le domaine de l’aéronautique en plus de découvrir et soutenir les jeunes talents prometteurs.

Plusieurs challenges seront proposés à l’instar de l’Aerochallenge, une compétition ouverte aux étudiants et passionnés au cours de laquelle ils feront voler leurs Drones. Il y’a aussi l’Aéromodélisme une compétition qui invite les participants à construire leurs propres modèles de planeur de taille réduite, les présenter à un public de professionnels et d’amateurs et les faire voler ou encore le challenge AeroEntrepreneur et CAO (Conception Assistée par Ordinateur).

Au programme également challenge Arishow, des expositions aeronotiques et aerospatiales et ateliers novices destinés aux enfants de 4 à 17 ans et plusieurs conférences dédiées.

Dates à retenir :

– 4 avril 2024 : Aerochallenge et Aeromodelisme

– 20 avril 2024 : Challenges 24 heures

– 21 avril 2024: Le jour-J

Pour plus d’informations sur l’événement et effectuer les inscriptions aux challenges et ateliers, suivez la page Facebook de Tunisian Aeroday.

