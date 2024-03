Erkez HipHop s’apprête à faire une tournée mondiale de Montréal à Paris : Retenez les dates

Le groupe Erkez HipHop s’apprête à faire une tournée mondiale de Montréal à Paris en passant par Berlin et Munich. Le collectif tunisien by Debo qui regroupe les chanteurs et rappeurs Vipa, Massi et Tiga Black’na et Dali Chebil effectuera en avril et mai 2024, une tournée mondiale intitulée “Erkez HipHop NO FANCY FENCE World Tour Spring 2024”.

Après des tournées réussies en Tunisie sur plusieurs scènes du pays, et un concert exceptionnel au festival international de Carthage édition 2023 , le groupe Erkez HipHop by Debo s’envolera pour se produire dans de multiples espaces du monde.

Les artistes se préparent à animer des concerts inédits pour satisfaire les tunisiens à l’étranger et les fans de leur musique novatrice, en perpétuelle évolution qui puise librement dans le patrimoine tunisien.

Les dates de la tournée mondiale de Erkez HipHop spécial printemps 2024 :

19 avril : Ressentez l’énergie à Montréal (Canada) à Les nuits de Carthage

20 avril : Vibrez avec nous à Québec (Canada) à Université Laval

17 mai : Soyez au top à Munich (Allemagne) à Cafi Chanta

18 mai : Perdez-vous à Berlin (Allemagne) à Strandbad Plötzensee

25 mai : Célébrez avec nous à Paris (France) à La Bellevilloise

Erkez Hip-Hop est un projet novateur porté par le collectif tunisien DEBO. Le musique du groupe fusionne le rap, le jazz, le rock et le Mezwed pour créer une expérience artistique unique. Avec des paroles engagées et une énergie débordante, Erkez HipHop incarne l’essence de la scène underground tunisienne et célèbre la diversité culturelle.

Pour plus d’informations et réservez vos places pour des concerts inédits ou le mezoued tunisien et le hip-hop seront stars, consultez la page facebook du groupe erkez hiphop et instagram erkez.hiphop.

