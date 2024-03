Les acteurs du feuilleton Fallujah 2 reprennent le spot de TT spécial Ramadan 2024

Tunisie Telecom a lancé un concours permettant de gagner 1000 dt chaque mois pendant un an, en chargeant simplement son compte sur l’application myTT ou en activant un forfait internet, en ce ramadan.

Le Spot mettant en avant ce concours expose un titre interprétée par l’actrice Héla Ayed sur la musique d’une chanson populaire du mezoued tunisien de feu Fatma Boussaha.

Dans un post partagé par TT sur instagram et Facebook, on retrouve les acteurs populaires du feuilleton Fallujah 2; Fares Abdeddayem, Nassim Bourguiba, Bader Ben Youssef et Rahma Ben Aissa qui reprennent cette même chanson :

Pour tenter de gagner 1000 dt par mois avec Tunisie Telecom, vous devez télécharger l’application MyTT ou activer le code*140# et charger son forfait téléphonique ou internet.

