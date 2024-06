Des ingénieures Tunisiennes développent un système intelligent de commande de fauteuil roulant appelé MOOVOBRAIN. Cette technologie, mise au point par Khaoula Ben Ahmed, Ghofrane Ayari, Souleima Ben Temime, et Sirine Ayari, des ingénieures âgées de 27 à 28 ans, permet aux utilisateurs de contrôler leur fauteuil roulant par la voix, des signaux cérébraux, des expressions faciales ou un pavé tactile, offrant une nouvelle autonomie aux personnes à mobilité réduite.

Le système MOOVOBRAIN propose quatre modes de conduite de fauteuils roulants: la conduite vocale avec des commandes par la voix, la conduite cérébrale utilisant des signaux cérébraux via un casque spécialisé, la conduite par expressions faciales permettant la commande par grimaces, et la conduite manuelle offrant une interface via smartphone ou pavé tactile.

Développé par leur société, Gewinner, ce système est adaptable aux fauteuils roulants conventionnels et vise à améliorer la qualité de vie des utilisateurs en assurant accessibilité et autonomie. Il inclut également des fonctionnalités pour les assistants et les soignants, comme le suivi en temps réel du fauteuil roulant et des notifications de batterie.

MOOVOBRAIN a été sélectionné parmi plus de 550 candidats pour le Young Inventors Prize dans le cadre du Prix de l’inventeur européen 2024. Cette innovation contribue aux Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, notamment l’ODD 3 (bonne santé et bien-être) et l’ODD 10 (réduction des inégalités).

L’équipe, inspirée par l’expérience personnelle d’un membre touché par une invalidité, a été reconnue pour son travail depuis la création de GeWinner en 2019. Elles ont participé à des événements internationaux comme VivaTech Paris et ont reçu divers prix technologiques. L’ingénieure Souleima Ben Temime souligne l’impact de leur travail sur la société, qui les motive à continuer malgré les défis.

L’équipe est finaliste du Young Inventors Prize 2024, aux côtés de la Néerlandaise Rochelle Niemeijer et de l’Ukrainien Valentyn Frechka. Les résultats seront annoncés lors d’une cérémonie en direct depuis Malte le 9 juillet 2024.

