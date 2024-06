A l’occasion du congé de la fête de Aïd al Idha 2024 , les banques Tunisiennes ouvertes samedi

A l’occasion du congé de la fête de Aïd al Idha 2024 , prévu pour dimanche 16 juin et lundi 17 juin, la Banque Centrale de Tunisie a décidé que les banques vont ouvrir ce samedi pour assurer un certain nombre de services.

Les Banques Tunisiennes assureront au public, le samedi 15 juin 2024, de 09 heure à 12 heure :

– un service de retraits et versements espèces et de change manuel,

– un service de paiement à son siège à Tunis et dans ses succursales.

Par ailleurs, la Banque Centrale de Tunisie a invité les Banques et l’Office National des Postes à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’alimentation des DABs et la continuité des paiements électroniques durant ce congé et d’intervenir, le cas échéant, à temps pour la résolution de tout incident technique.