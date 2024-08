Femmedina en Lumière : un pas de plus vers l’urbanisation équitable et inclusive en Tunisie

Cities Alliance, en partenariat avec la coopération suisse (DDC), a organisé une session de renforcement des capacités sur la planification urbaine sensible au genre, tenue à Hammamet du 30 juillet au 1er août 2024. Cet événement a rassemblé des experts internationaux, des représentants de 19 municipalités tunisiennes, et des professionnels du secteur, tous unis par l’objectif de promouvoir une urbanisation plus inclusive et équitable.

Cette session s’inscrit dans le cadre du projet Femmedina, une initiative novatrice visant à valoriser le rôle des femmes dans le développement local, en se concentrant sur l’inclusion et l’autonomisation des femmes dans les espaces publics des médinas de Sousse, M’saken, Mahdia, et Kairouan. Le projet met en avant l’importance de la dimension de genre dans la planification urbaine, un aspect crucial pour la création de villes plus justes et égalitaires.

Lors de l’événement, les participants ont échangé avec des experts venus de divers pays, tels que l’Autriche, l’Argentine, les Pays-Bas, et le Pakistan. Ces échanges ont permis de découvrir des projets concrets qui intègrent avec succès la dimension de genre dans l’urbanisation.

Un focus particulier a été mis sur le contexte tunisien, où les défis locaux ont été discutés. La Fédération Nationale des Communes Tunisiennes (FNCT) a dirigé un brainstorming collaboratif pour identifier des solutions adaptées.

L’étude de cas du projet Femmedina a illustré les impacts positifs de cette approche sur les communautés locales, démontrant ainsi son efficacité et son potentiel de reproduction.

Cette session a marqué un tournant vers une urbanisation plus inclusive en Tunisie, avec l’espoir que de telles initiatives se multiplient à l’avenir.