Femmedina : Création des espaces publics inclusifs qui répondent aux besoins spécifiques des femmes

Les municipalités de Sousse, Kairouan, Mahdia et M’saken, en collaboration avec Cities Alliance et avec le soutien de la coopération Suisse (Direction du développement et de la coopération, DDC), tiendront ce 15 juin 2023, une conférence de presse pour inaugurer le projet Femmedina. Ce projet vise à promouvoir une planification urbaine inclusive dans les Médinas et quartiers anciens, afin d’améliorer les conditions de vie, la sécurité, l’accessibilité et les opportunités économiques pour les femmes et les filles.

L’objectif de cette conférence est de faire une présentation détaillée du projet Femmedina, en exposant ses objectifs, ses résultats attendus, les attentes des municipalités partenaires ainsi que la vision de la coopération Suisse concernant ce projet et son impact prévu.

Lors de cet événement, il y aura la participation de plusieurs personnes importantes, dont Mme Samia Loussaief, Directrice Générale des programmes des communes, des conseils régionaux et des conseils des districts au Ministère de l’Intérieur (TBC), M. Nabil Ferjani, gouverneur de Sousse, des représentants des 4 municipalités, des représentants de Cities Alliance, notamment Mme Ikbel Dridi, Urbaniste et cheffe de projet principale du projet Femmedina, ainsi que le directeur de la coopération Suisse, M. Cristoph Graf (DDC).

Le projet Femmedina a pour objectif de créer des espaces publics inclusifs qui répondent aux besoins spécifiques des femmes des quatre municipalités partenaires, tout en renforçant leur participation économique, politique, sociale et culturelle dans la sphère publique. Les femmes résidant dans les Médinas font face à divers défis qui limitent leur capacité à jouer un rôle actif et significatif au sein de leur quartier, ainsi qu’à participer pleinement à la vie communautaire.

À l’issue de cette conférence, des espaces publics sécurisés et accueillants seront aménagés dans le but de renforcer la sécurité et l’autonomisation économique des femmes et des filles dans les centres historiques (médinas) des quatre municipalités.

Ces espaces publics auront pour objectif de favoriser le rassemblement des communautés et de faciliter l’expression et la diversité culturelles. Il est donc crucial d’étudier comment ces espaces peuvent promouvoir l’établissement de relations entre les femmes et la ville.

De plus, lors de cet événement, des conventions seront signées entre les représentants des quatre communes et Cities Alliance, représentée par Mme Ikbel Dridi.