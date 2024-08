Festival Cinétoile 2024 : Le court-métrage sous les étoiles à Nabeul et Hammamet (Programme)

Festival Cinétoile , le festival international du court-métrage revient pour sa 7ème édition du 30 août au 4 septembre 2024. La particularité de cet événement c’est qu’il offre au public une expérience cinématographique unique en plein air sur la plage de Sidi Mahersi à Nabeul et au Hammamet Valley Club.

Les cinéphiles pourront assister à des projections nocturnes sous un ciel étoilé, créant une ambiance magique pour les amateurs de cinéma. L’édition 2024 du festival Cinétoile accueillera des productions de plus de vingt pays, dont le Liban, le Maroc, l’Italie, la Pologne, l’Iran, la France, et bien d’autres.

La Syrie est à l’honneur cette année avec une sélection spéciale de films syriens qui seront présentés tout au long du festival, marquant un engagement fort envers la diversité culturelle.

Le festival débutera le 30 août avec une soirée d’ouverture animée par l’artiste Sofien Safta, et se clôturera le 4 septembre 2024 avec une cérémonie de remise des prix, récompensant les meilleures productions de l’année 2023, suivie d’un spectacle musical de Naceur Zouari.

Le festival Cinétoile se tiendra sur une durée de 6 joursl. Chaque soir, à partir de 21h, des courts-métrages seront projetés. Le programme inclut également des discussions et des ateliers dans le domaine du cinéma, précise l’association initiatrice de l’événement MED’ACT.

Programme du Festival Cinétoile à Hammamet Valley Club :

Programme du Festival Cinétoile à la Plage Sidi Mahersi:

En plus des projections, un panel thématique se tiendra le 2 septembre à l’espace Jeelen à Nabeul. Intitulé “Comment les méthodes de distribution innovantes peuvent-elles promouvoir la reconnaissance du court-métrage ?”, ce débat réunira des experts du cinéma pour discuter des nouvelles stratégies de distribution et de l’avenir du court-métrage.

Depuis sa création en 2017, “Cinétoile” s’est imposé comme un rendez-vous incontournable, attirant cinéphiles, réalisateurs, et critiques du monde entier. Le festival continue de célébrer le cinéma sous les étoiles, offrant une plateforme unique pour les talents émergents et un espace de rencontre et d’échange autour du 7ème art.

L’entrée est gratuite, mais nécessite la présentation d’un billet virtuel à réserver à l’avance. Pour plus d’informations, consultez la page Facebook du festival https://www.facebook.com/cinetoile.fest

Tekiano