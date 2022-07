Cinétoile : Le cinéma sous les étoiles de retour à Nabeul et Hammamet

Le Festival Cinétoile, le Cinéma sous les étoiles, revient pour une cinquième édition du 23 au 30 juillet 2022 à Nabeul et Hammamet. Organisé par l’association MED’ACT, le festival propose une série de courts-métrages à regarder au bord de la plage, sous les étoiles.

Durant ces journées, des courts métrages sont projetés au rythme de 4 films par soirée. Les projections sont prévues les 23, 24, 25 et 26 à la plage de Sidi El Mahrousi à Nabeul et les 27, 28, 29 et 30 à la plage de Hammamet. Des ateliers sont organisés parallèlement à la manifestation au Complexe Culturel Néapolis à Nabeul.

Le Festival Cinétoile vise à rendre le septième art accessible à tous les citoyens sans restrictions temporelles ou spatiales dans la région du Cap Bon caractérisée par un manque perceptible de salles de cinéma, précise l’association MED’ACT.

Programme de la 5ème édition de Cinétoile et la liste des films qui seront projetés:

Parmi les films qui seront projetés, on trouve des court-métrages récents et primés comme ‘Les pastèque du Cheikh’ de Kaouther Ben Hania, ‘Brotherhood’ de Meryam Joobeur, ‘La Laine sur le dos’ de Lotfi Achour, ‘Gauche, Droite’ de Moutii Dridi.

Au cours des éditions précédentes, l’objectif du festival était de créer de nouveaux espaces pour accueillir des spectacles comme les plages, les dortoirs et les espaces universitaires dans plusieurs régions de Tunisie.

L’entrée est gratuite au festival Cinétoile dans la limite des places disponibles (400 places) sur inscription au préalable à travers le site eventbrite.com

S.B.