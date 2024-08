Calendrier des vacances scolaires 2024-2025 et jours fériés en Tunisie

Le Calendrier des vacances scolaires 2024-2025 et les jours fériés en Tunisie ont été fixés à quelques jours de la rentrée scolaire et universitaire prévus pour septembre prochain.

Connaitre les dates des jours fériés et des vacances scolaires en Tunisie est essentiel pour les élèves, les étudiants, les employés, ainsi que les visiteurs et les Tunisiens résidant à l’étranger. Cela permet de planifier à l’avance ses séjours et de profiter pleinement des moments en famille et entre amis durant l’année 2024 – 2025.

Découvrez dans ce qui suit les dates des jours fériés et les vacances scolaires pour l’année 2024-2025 :

– Fête du Mouled (naissance du prophète) : dimanche 15 ou lundi 16 septembre 2024 (A rectifier selon la décision du mufti de la république)

– Fête de l’évacuation: mardi 15 octobre 2024

– Vacances Scolaires du 1er trimestre : Du lundi 28 octobre au dimanche 03 novembre 2024

– Fête de la révolution: mardi 17 décembre 2024

– Vacances d’hiver et de fin d’année: du lundi 16 décembre au dimanche 29 décembre 2024

– Fête du nouvel an 2025 : mercredi 01 janvier

– Vacances du 2e trimestre pour les écoles et lycées : du lundi 3 février au dimanche 9 février 2024.

– Fête de l’indépendance: jeudi 20 mars 2025

-Aid El Fitr : 30 mars et 31 Mars 2025 (A rectifier selon la décision du mufti de la république)

– Vacances du printemps: du lundi 17 mars 2025 au dimanche 30 mars 2025

-Fête des martyrs : mercredi 9 avril 2025

-Fête du travail : jeudi 1er mai 2025

-Aid El Idha: 7 et 8 juin 2025 (A rectifier selon la décision du mufti de la république )

-Nouvel an Hégire : 8 juillet 2025 (à rectifier selon la décision du mufti de la république)

-Fête de la république : vendredi 25 juillet 2025

-Fête nationale de la femme : mercredi 13 août 2025

Calendrier de la rentrée et vacances universitaires 2024-2025 comme annoncé dans un communiqué officiel du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique:

