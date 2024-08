Raoua Tlili remporte la première médaille d’or pour la Tunisie aux Jeux Paralympiques 2024

La championne Tunisienne était parmi les favorites dans sa discipline et elle a réussi à remporter une médaille en or dès le 3ème jour de la 17ème édition des Jeux Paralympiques 2024 qui se déroulent à Paris du du 28 août au 8 septembre 2024.

La para-athlète tunisienne Raouaa Tlili, 34 ans, a remporté haut la main l’épreuve du lancer du poids (F41 femmes), grâce à un jet de 10,40 m, dans la matinée du vendredi 30 aout 2024. Elle détient le record du monde de sa catégorie depuis les Jeux de Tokyo en 2021.

La championne paralympique tunisienne a devancé au classement l’Ouzbèke Kubaro Khakimova (10,36 m) et l’Argentine Antonella Ruiz (9.58 m).

L’autre tunisienne engagée dans la même discipline, Samar Ben Koelleb s’est contentée de la 6e place avec un lancer de 8,56 m, indique le Comité National Paralympique Tunisien.

Raouaa tlili domine cette discipline du lancer du poids depuis plus d’une décennie et est championne du monde. La sportive tunisienne est la plus titrée de l’histoire de la Tunisie aux Jeux, il s’agit là de son septième titre paralympique, bravo championne !

