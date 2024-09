Walid Ktila remporte l’argent et Marwa Brahmi l’or aux Jeux Paralympiques 2024

Walid Ktila a remporté la médaille d’argent lors de la finale du 100m (T34) disputée dans la matinée du lundi 02 septembre 2024, indique le Comité National Paralympique Tunisien. Les athlètes Tunisiens ont aussi obtenu de nouvelles médailles au cours du weekend qui a abrité les Jeux Paralympiques 2024 à Paris.

La médaille d’or dans la discipline 100m/T34 a été remportée par le Thaïlandais Chaiwat Rattana (14.76) qui a battu par la même occasion le record des jeux détenu par le Tunisien Walid Ktila, tandis que la médaille de bronze est revenue au Canadien Austin Smeenk (15.19).

Le spécialiste du 100 et du 800m chaise roulante (T34), Walid Ktila, s’est dit fier d’avoir ajouté une médaille paralympique à son palmarès et d’avoir offert une nouvelle médaille à la Tunisie.

Marwa Brahmi (massue/F32), porte-drapeau de cette édition, a remporté la deuxième médaille d’or pour la Tunisie après celle obtenue par Raoua Tlili, et ce dans la journée du samedi 31 aout 2024.

La Tunisienne a remporté l’épreuve du lancer de massue F32 après le retrait de la Polonaise Rosa Kosakowska, blessée après ses deux premières tentatives. Marwa Brahmi a également établi un nouveau record mondial avec un lancer de 29 mètres.

La Tunisie cumule jusqu’au là 4 médailles aux Jeux Paralympiques 2024 de Paris; deux médailles d’or remportées par Raoua Tlili (lancer du poids/F40) et Marwa Brahmi (massue/F32) et deux médailles d’argent remportées par Ahmed Ben Moslah (lancer du poids/F37) et Walid Ktila (100m /T34).

