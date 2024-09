Rouay Jebabli décroche la médaille d’argent du 1500 m aux Jeux Paralympiques 2024

Rouay Jebabli décroche la médaille d’argent du 1500 m aux 17e Jeux Paralympiques 2024 à Paris. Le coureur tunisien a battu son record personnel à l’épreuve du 1500 m (T12), disputé mardi 03 septembre, au stade de France à Saint-Denis, en parcourant la distance en 3:44.67.

La médaille d’or est revenue au Russe engagé sous bannière neutre (NPA) Aleksandr Kostin (3:44.43) tandis le bronze a été obtenu par son compatriote, également NPA, Anton Kuliatin (3:44.94).

Rouay Jebabli indique au correspondant de la TAP qu’il vient de vivre la course la plus difficile de sa jeune carrière. Il estime avoir réalisé un exploit en décrochant l’argent et en battant son record personnel.

Le champion tunisien explique qu’il a réalisé une performance meilleure que les records mondial et paralympique établis depuis 2016. Il a bien négocié sa course, tout en faisant très attention à ses adversaires plus expérimentés et tactiquement très forts.

Grâce à cette performance, le bilan de la Tunisie s’élève à 5 médailles (2 en or et 3 en argent). Rappelons que les précédentes médailles pour la Tunisie ont été obtenues comme suit : deux médailles d’or remportées par Raoua Tlili (lancer du poids/F40) et Marwa Brahmi (massue/F32) et deux médailles d’argent remportées par Ahmed Ben Moslah (lancer du poids/F37) et Walid Ktila (100m /T34).

