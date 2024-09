Tunisia Global Forum 2024 : Connecter les écosystèmes artistiques suisses et tunisiens à Genève

Le “Tunisia Global Forum” fait escale à Genève le 28 septembre 2024, après avoir visité Paris, Londres, Seattle, et Tunis. Organisé par l’association Swiss Tunisian Network (STN), cet événement vise à renforcer les liens entre la Tunisie et la Suisse en connectant leurs écosystèmes artistiques. Sous le thème “Bridging Borders: Connecting the Swiss and Tunisian Art Ecosystems”, ce forum se veut une plateforme d’échanges pour artistes, cinéastes, producteurs, et amateurs d’art des deux pays.

L’édition de cette année débute par une présentation des projets de l’association STN, qui œuvre depuis 2021 à promouvoir les relations culturelles tuniso-suisses. Le forum sera inauguré par un concert de Yousra Dhahbi, qui explorera les sonorités du maqâm oriental.

Le forum mettra en lumière la scène artistique tunisienne, avec une présentation des tendances émergentes de l’art contemporain par Emna Ben Yedder, fondatrice de Central Tunis. Le cinéma tunisien sera également à l’honneur lors d’une table ronde regroupant des figures clés de l’industrie cinématographique tunisienne et suisse, dont Chiraz Laatiri, ancienne ministre de la Culture, et Habib Attia, producteur renommé, Abdelhamid Bouchnak, scénariste et réalisateur et Taher Houchi, directeur artistique du Festival International du Film Oriental de Genève (FIFOG).

Un panel dédié aux échanges interculturels tuniso-suisses explorera les synergies culturelles et inspirera de nouvelles initiatives. La journée se conclura par un atelier de réalité virtuelle “Digital Cultural Experience“, qui plongera les participants dans l’histoire de Carthage et d’Hannibal, mêlant ainsi patrimoine et technologie.