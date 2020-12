Digital cultural eXperience lance une plateforme numérique pour visiter les plus beaux sites Tunisiens

Une nouvelle plateforme numérique intitulée “Patrimoine Mondial en Tunisie” est proposée par la startup tunisienne Digital cultural eXperience et offre aux internautes de partout dans le monde, une visite virtuelle des sept sites classés patrimoine mondial de l’UNESCO en Tunisie.

Cette application accessible sur le web via le site culturedigitale.co et sur smartphone offre à tout le monde, particulièrement aux Tunisiens, la possibilité de prendre connaissance de leur patrimoine historique de manière à les inciter à visiter les vestiges et sites culturels notamment, les enfants et leur permet de connaitre leur histoire pour la faire connaître par la suite aux autres, indique le site.

Mohamed Ali Midani, directeur exécutif de la start-up Digital cultural eXperience, indique que le travail sur cette plateforme a été fait en seulement 2 mois! Ce projet digital a été développé dans le cadre d’une coopération étroite avec l’Agence de Promotion de mise en valeur du patrimoine et de développement culturel en collaboration avec l’UNESCO et l’Institut national du patrimoine qui ont facilité la collecte des données et l’obtention rapide des autorisations.

La plateforme numérique “Patromoine Mondial en Tunisie” offre une carte interactive et des photos immersives en 360° pour un voyage dans le temps et l’espace à la découverte des richesses de l’Histoire de la Tunisie et sa diversité. Pour le moment, 7 sites et endroits classés patrimoine mondial culturel en Tunisie, par l’UNESCO sont accessibles en ligne à savoir, le Site archéologique de Carthage, la Cité punique de Kerkouane et sa nécropole, Dougga / Thugga, l’Amphithéâtre d’El Jem, la ville de Kairouan, la Médina de Sousse et la Médina de Tunis.

Petit aperçu :

تحب تعيش تجربة افتراضية جديدة وتعرف أكثر تاريخ بلادك ؟؟ ايجا إكتشف المواقع التونسية المصنفة تراث عالمي 🌍 بصور 360° 🇹🇳🇹🇳

إضغط على الرابط هذا https://bit.ly/33z8Axp Posted by Culturedigitale.co on Thursday, December 3, 2020

Il est possible de se promener virtuellement en compagnie d’un guide qui donnera des explications en 3 langues, français, anglais et arabe en plus d’une musique de fond. Les professeurs d’histoire, peuvent utiliser cette application pour l’intégrer aux cours et faciliter l’interaction avec les élèves, ajoute Mohamed Ali Midani.

La Startup Digital cultural eXperience, lancée en 2018, oeuvre depuis sa création à développer des expériences numériques autour du patrimoine tunisien. Des visites virtuelles, des applications web interactives, des applications mobiles de réalité augmentée, des séries de vidéos, photos et podcasts…. autour du patrimoine matériel et immatériel sont rassemblés sur la plateforme culturedigitale.co.

A défaut de vous rendre vous-même aux musées et sites historiques Tunisiens qui seront ouverts gratuitement au public ce dimanche, 6 décembre 2020, étant le premier dimanche du mois, visitez tranquillement ces endroits magnifiques de la Tunisie, directement de chez vous!

Sara Tanit

