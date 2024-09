Raoua Tlili remporte une 2ème médaille d’or pour la Tunisie, Amen Allah Tissaoui décroche le bronze

Raoua Tlili remporte une 2ème médaille d’or pour la Tunisie, dans la discipline du lancer du disque (F41), après celle au lancer du poids (F41) lors des 17ème jeux paralympiques à Paris. La parathlète tunisienne conserve son titre et bat son propre record mondial et paralympique en réussissant un jet de 36.55m, à l’issue de la finale disputée mercredi 04 septembre 2024 au stade de France.

La médaille d’argent est revenue à la Marocaine Yousra Karim (36.46) et celle de bronze à l’Equatorienne Estefany Lopez Macas (30.89). De leur côté, les Tunisiennes Samar Ben Koelleb et Fathia Amaimia, engagées dans la même épreuve, se sont classées respectivement 5e (28.63 record personnel) et 8e (27.37).

La légende Tunisienne réussit ainsi à remporter la 8ème médaille d’or de sa carrière lors des jeux paralympiques et renforce sa position de leader dans les disciplines de lancer du disque et du poids. Rappelons qu’elle est la sportive la plus titrée de l’histoire de la Tunisie aux Jeux paralympiques.

“Ma joie est immense aujourd’hui d’avoir aussi bien représenté mon pays et d’avoir fait honneur au drapeau tunisien”, a déclaré la championne mondiale et paralympique tunisienne, Raoua Tlili, double médaillée d’or aux para-olympiades de Paris 2024.

De son côté le parathlète tunisien Amen Allah Tissaoui a remporté la médaille de bronze de l’épreuve du 400m (T37) des Jeux Paralympiques de Paris-2024. A 19 ans, c’est le plus jeune sportif dans le convoi des athlètes faisant partie du convoi envoyé aux jeux paralympiques à Paris.

Le tunisien qui participe pour la première fois de sa carrière à des jeux paralympiques, à parcouru la distance en 50.50, à l’issue de la finale disputée mercredi au stade de France.

La médaille d’or est revenue à l’athlète engagé sous bannière neutre, Andrei Vdovin (50.27), et celle d’argent au Brésilien Bartolomeu Da Silva Chavez (50.39).

Le nombre de médailles remportées par la Tunisie en ces jeux paralympiques 2024 s’élève désormais à 7 médailles, 3 médailles en or , 3 médailles en argent et 1 médailles en bronze. :

– 3 médailles d’or remportées par Raoua Tlili (lancer du poids/F40 et lancer du disque/F40) et Marwa Brahmi (massue/F32),

– 3 médailles d’argent remportées par Ahmed Ben Moslah (lancer du poids/F37), Rouay Jebabli (1500 m/ T12 et Walid Ktila (100m /T34)

– et 1 médaille de Bronze remporté par Amen Allah Tissaoui (400m /T37).

