La bibliothèque du Diwan à la Médina de Tunis restaurée : un bijou architectural rénové (photos)

La bibliothèque du Diwan à la Médina de Tunis a été fraichement innovée et restaurée annonce l’Institut National du Patrimoine (INP). Les travaux de restauration et d’entretien de ce monument historique ” la Bibliothèque publique du Diwan”, un bijou architectural situé à la rue du Diwan dans la Médina de Tunis, ont été achevés par les les services de la Conservation de la Médina.

Ces travaux, commencés au début du mois de mars 2024, ont porté sur toutes les parties et espaces constitutifs du monument, tout en préservant son authenticité avec ses spécificités architecturales et patrimoniales distinctives, conformément aux normes internationales en vigueur.

Plusieurs autres édifices et monuments historiques à la Médina de Tunis, ville inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1979 sont en cours de rénovation, à l’instar de la Caserne el attarine (ancien siège de la Bibliothèque nationale), la bibliothèque la Khaldounia, La médersa Asfouria , La medersa hamzia et La Khaldounia.

L’UNESCO précise concernant l’inscription de la Médina sur la liste du patrimoine mondial que “le bien inscrit couvre une superficie d’environ 280 ha et présente toutes les composantes d’une ville arabo- musulmane. Il est constitué de la médina centrale (VIIIe siècle) et des faubourgs Nord et Sud (XIIIe siècle). Par ses souks, son tissu urbain, ses quartiers résidentiels, ses monuments et ses portes, cet ensemble constitue un prototype parmi les mieux conservés du monde islamique.”.

Photos de la bibliothèque du Diwan rénovée, clichés partagés par l’institut national du patrimoine :

La réouverture de la bibliothèque Diwan au public est prévue après l’achèvement des travaux d’installation électrique et de protection contre les risques d’incendies qui seront effectués sous la supervision de l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (Amvppc), indique l’INP dans un communiqué.

Tekiano avec INP

Lire aussi:

Dream City parviendra-t-elle à renaître la Caserne El Attarine de ses cendres?