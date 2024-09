Exposition “Sur la Route des Amazighs” de l’Association Club Photo de Tunis à l’église Sainte Croix

Une exposition intitulée “Sur la Route des Amazighs” est proposée par les membres de l’Association Club Photo de Tunis (ACPT) du 7 au 30 septembre 2024 à l’église Sainte Croix sis la Médina de Tunis.

Cette 7ème édition de l’exposition photographique annuelle de l’ACPT invite les riverains à venir découvrir une collection unique de photographies célébrant la richesse et la diversité de la culture amazighe.

Cette exposition met en lumière la diversité culturelle des Amazighs, un peuple au patrimoine riche et ancien, à travers des séries de photographies captivantes. Chaque image raconte une histoire, dévoilant les traditions, les paysages, les modes de vie, et les visages de ce peuple fascinant.

Vous aurez l’occasion d’explorer une variété de thèmes, allant des rituels anciens aux scènes de la vie quotidienne, en passant par les costumes traditionnels et les paysages majestueux des régions berbères.

Ces photographies, prises par les jeunes photographes membres & amis de l’ACPT, sont le fruit des sorties et voyages photographiques au cœur des terres amazighes.

L’Association Club Photo de Tunis a préparé pour ses invités et visiteurs une exposition spirituelle et poétique qui saura toucher et émouvoir. Elle les invite à venir s’immerger dans l’univers fascinant des Amazighs à travers les yeux de ces photographes talentueux suivants:

Afef Khiri Ghedira, Aicha Bbouaziz, Amel Belkhodja, Ameni Chermitti, Anis Krabaa, Asma Ferchichi, Atef Ouni, Azza Bani, Beya Dhouib, Bilel Bakraoui, Cheima Fezzani, Dalila Yaakoubi, Emna Bakraoui, Emna Ben Salem, Hela Ben Dhieb, Imed Sidommou, Imen Mdeghi, Kaouther Bedoui, Kaouther Khedija Khouini, Mariem Chaabani, Marwa Jlassi, Mona Fekih Khouaja, Noomen Daoued, Nourane Bouadjila, Rafika Mallouli, Raja Brinis, Rami Khayatti, Sofien Reguigui, Sondes Harizi, Sonia Kaabachi, Wala Mssalem

et Wassila Mesitiri.

Le vernissage de la 7ème exposition photographique annuelle de l’ACPT “Sur les routes des Amazighs” est prévu pour samedi 7 septembre 2024 à 17h00, à l’espace culturel municipal Sainte Croix situé dans la Médina de Tunis.

Tekiano