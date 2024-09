Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient POESAM 2024 : les 3 lauréats tunisiens révélés

Cette 14ème édition du POESAM a été marquée par une participation remarquable, avec la soumission de 127 projets innovants à impact et basés sur les technologies. Ces projets mettent en évidence le potentiel des télécommunications dans le développement du pays, ouvrant ainsi des opportunités d’amélioration des conditions de vie dans des domaines aussi variés que l’éducation, la santé, l’agriculture, l’énergie, le transport, l’environnement ou les services.

Tout cela reflète l’engagement continu de tous les acteurs impliqués en faveur de l’entrepreneuriat social et de l’innovation, contribuant ainsi à un impact positif sur la société tunisienne.

Cette année, 6 entrepreneurs finalistes en compétition ont pitché :

§ Yassine Khelifi, avec son projet Bioheat (Energie verte) qui valorise et transforme les grignons d’olives en briquettes de chauffage. Cette innovation permet ainsi de produire des biocombustibles et de l’énergie propre ;

§ Eskander Alaya, avec son projet Bluepsol (Economie bleue) qui fabrique des générateurs solaires intelligents autonomes destinés à l’industrie de la pêche. Cette solution innovante et à impact permet aux marins pêcheurs de recharger leur batterie électrique à zéro fuel ;

§ Sonia Nasfi, avec son projet Deaf Square (EdTech) qui accélère la carrière des personnes sourdes et malentendantes, pour améliorer leur vie sociale et professionnelle, grâce à une e-plateforme d’apprentissage, innovante par ses outils adaptés et facilement accessible ;

§ Karim Fathallah, avec son projet Smart for Green (Environnement) qui propose un système de détection et de prévention des incendies, combinant IoT, IA, plateforme web et une application mobile, pour offrir une surveillance en temps réel. Ce dispositif permet une intervention rapide et efficace ;

§ Sabri Cheriha, avec son projet WeFix (Economie circulaire/D3E) qui collecte et recycle les appareils électriques et électroniques en fin de vie, pour réduire les D3E. Beaucoup d’appareils sont ainsi reconditionnés pour une consommation plus durable et écologique ;

§ Taher Siala, avec son projet Scaylab (EdTech) qui offre aux entrepreneurs tous les services essentiels à leur réussite, en combinant Intelligence Artificielle et Intelligence Collective. Cette plateforme complète fournit ainsi les outils et les ressources nécessaires à chaque acteur de l’écosystème entrepreneurial, qu’il s’agisse d’experts, de program managers ou d’investisseurs, pour un accompagnement le plus pertinent et très personnalisé, afin d’optimiser son temps de gestion.

Ces finalistes ont tous présenté leurs projets face à un jury de grande qualité, composé de : Thierry Millet (Orange Tunisie), Vincent Santoro (Safran Tunisie), Ali Mnif (Digital Africa), Salma Baghdadi (The Wave Global), Mayssa Mrabet (AfriLabs) et Patricia Rinke (AfricInvest Group) et d’invités du monde des médias et du domaine de l’entrepreneuriat et de la RSE en Tunisie.

A la suite de la délibération du jury, les 3 lauréats qui ont été primés sont :

Eskander Alaya, 1er prix pour son projet Bluepsol ;

Sabri Cheriha, 2ème prix pour son projet WeFix ;

Yassine Khelifi, 3ème prix pour son projet Bioheat.

Chacun d’entre eux remporte un prix de 15 000DT, 10 000DT et 5 000DT. Les 3 lauréats se qualifient donc pour la grande finale internationale pour espérer remporter l’équivalent de 25 000€, 15 000€ ou 10 000€ et, pourquoi pas pour Sonia Nasfi, en sus, la dotation du Prix Féminin (l’équivalent de 20 000€) qui récompense un projet porté par une femme.

Les trois lauréats sont qualifiés pour participer à la grande finale internationale, où ils seront en compétition avec 48 candidats lauréats des autres pays d’Afrique et du Moyen-Orient dans lesquels le Groupe Orange est présent.

En outre, ils auront l’opportunité de participer à un programme d’accompagnement de 6 mois animé par des professionnels de la création et du financement de jeunes entreprises. Cela leur permettra de bénéficier de conseils et de ressources supplémentaires pour consolider et développer leurs projets.

Tekiano avec communiqué