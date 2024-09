Journées de l’oasis de Gabès, “Oasis Days 2024” du 31 octobre au 3 novembre 2024

Les journées de l’oasis de Gabès, intitulées “Oasis Days 2024″, se dérouleront du 31 octobre au 3 novembre 2024. Cet événement est organisé par l’association Focus Gabès en collaboration avec la société civile locale dans une deuxième édition. L’objectif principal est de sensibiliser les participants aux enjeux écologiques qui menacent cet héritage environnemental et culturel unique de la région.

Les participants aux Oasis Days 2024 aborderont des problématiques cruciales telles que la dégradation des ressources en eau, la pollution industrielle et l’urbanisation croissante. Depuis les années 80, Gabès a perdu environ 10 hectares de terres cultivables par an à cause de l’urbanisation.

La pollution, notamment due aux rejets industriels, a gravement affecté l’écosystème local, avec des conséquences sur la faune aquatique du Golfe de Gabès.

Au programme : Exposition, concert, balade théâtrale dans l’oasis, cercles de réflexion, et bien plus encore. Un voyage au cœur d’une oasis en péril, mais porteuse d’espoir !

En 2015, un “Plan pour la Gestion Durable des Oasis” a été élaboré pour contrer ces défis, mais sa mise en œuvre reste lente. Les journées de l’oasis visent à mobiliser les acteurs concernés pour développer une vision intégrée et efficace pour la sauvegarde de cet écosystème vital.

L’oasis de Gabès est un site historique et économique crucial pour la Tunisie, abritant environ 900 000 habitants, soit 10% de la population nationale. Les oasis tunisiennes, dont Gabès fait partie, sont essentielles, représentant 9% des périmètres irrigués du pays, avec environ 5 millions de palmiers répartis principalement dans les gouvernorats de Tozeur, Kébili, Gabès et Gafsa.

