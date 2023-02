Oasis Days, Focus sur les problèmes écologiques de l’Oasis de Gabès les 10, 11 et 12 février

L’Oasis de Gabès est au centre de l’événement Oasis Days, un projet social, écologique et culturel lancé à Gabès. Il se traduira par des expositions, ateliers, conférences et randonnées au coeur de l’oasis les 10, 11 et 12 février 2023. L’événement se déroule à l’Agora de Gabès et le musée ethnographique de Gabès. Il est lancé par l’association Focus Gabès.

Oasis Days se propose de lancer un dialogue afin de débattre sur les enjeux pressants des oasis de Tunisie et des outils de leurs protections. Il ambitionne de promouvoir et créer une dynamique économique et sociale autour de cet écosystème et sensibiliser par la même occasion la jeune génération.

L’appel est lancé aux associations et organisations pour servir de levier de plaidoyer auprès des acteurs publics et des collectivités territoriales. Il est mis en œuvre en partenariat avec plusieurs militants de la société civile de Gabès.

L’association rappelle que l’oasis de Gabès est une zone connue depuis longtemps pour ses problèmes environnementaux, elle a été victime de négligence administrative et de graves problèmes de pollution résultant des activités industrielles chimiques lourdes qui y ont surgi dans les années 1970 et ont entraîné de grandes pertes.

Gabès souffre aussi de l’urbanisation croissante, qui a entraîné une baisse des activités agricoles, notamment avec la violation industrielle de la nappe phréatique, qui a provoqué l’assèchement des sources et l’affaiblissement de la biodiversité.

Pour plus d’informations sur ces journées, suivez la page de l’association Focus Gabès.

