Année scolaire 2024-2025 : 2 354 820 élèves de retour aux bancs de l’école : transport, restauration et hébergement

L’Année scolaire 2024-2025 débute effectivement lundi 16 décembre 2024 en Tunisie. Elle est marquée par le retour de 2 354 820 élèves de l’enseignement de base et du secondaire aux bancs de l’école dans 6163 établissements éducatifs sur tout le gouvernorat.

Le nombre d’élèves pour cette nouvelle année scolaire 2024-2025 a augmenté de 2 % par rapport à l’année précédente précise le ministère de l’éducation. On note 1 092 220 inscrits dans les écoles primaires et de 1 262 600 élèves dans les collèges (général et technique) et les lycées.

Quelque 154 779 enseignants assurent les cours dans le cadre de 90 635 classes, réparties en 37 892 classes pour le primaire, et 52 743 classes dans les collèges et les lycées.

Un ensemble de services scolaires liés à la restauration, au transport et à l’hébergement mis à la disposition des élèves

Environ 440 mille élèves bénéficieront des services de restauration et 26 300 élèves bénéficieront d’un hébergement dans les internats scolaires. Par ailleurs, 62 200 élèves bénéficieront du régime de demi-pension. 29 000 élèves profiteront des services de transport scolaire.

La Société des Transports de Tunis (Transtu) a annoncé, lundi, la mobilisation de 490 bus et 42 rames de métro, à l’occasion de la rentrée scolaire et universitaire 2024/2025.

Le ministère des Transports avait indiqué, le 13 septembre 2024, que le nombre de bus opérationnels devrait connaître une évolution pour la rentrée scolaire 2024-2025, atteignant 478 bus, dont 120 bus dédiés au transport scolaire et universitaire, contre 461 bus l’année précédente (2023/2024).

Et d’ajouter que le transport des élèves et des étudiants pour l’année scolaire et universitaire 2024-2025 sera assuré sur le réseau de bus via 2 200 lignes scolaires et universitaires sur un total de 3 178 lignes, en plus des lignes ferroviaires exploitées par la Société des Transports de Tunis (TRANSTU) et des lignes de la banlieue sud et de la région du Sahel exploitées par la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT).

Tekiano avec TAP

