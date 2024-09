Le documentaire Kaizen du streamer Inoxtag dépasse les 17 millions de vues en 1 jour sur YouTube

Le documentaire Kaizen du streamer Inoxtag sur l’ascension de l’Everest dépasse les 17 millions de vues en 1 jour sur YouTube. Le célèbre youtubeur français Inoxtag réalise ainsi un succès improbable pour son premier film titré “KAIZEN: 1 an pour gravir l’Everest !“. Il a affolé les compteurs et marque un démarrage sans précédent pour une production de ce genre.

Inoxtag et un streamer et vidéaste français âgé de 22 ans, suivi par plus de 8,3 millions d’abonnées sur YouTube et 26 millions de personnes sur ses autres réseaux sociaux. De son vrai nom Inès Benazzouz, Inoxtag est franco-algérien. Il détient un record insolite, celui du nombre de spectateurs pour un stream francophone sur la plateforme Twitch.

Le documentaire “KAIZEN: 1 an pour gravir l’Everest !”, d’une durée de 2H40, relate son aventure insolite et la réalisation d’un rêve, celui de devenir alpiniste sans pour autant être sportif.

“Kaizen” est une philosophie de progression continue, consistant à s’améliorer chaque jour, pas à pas. Gravir l’Everest, un idéal qui semblait hors de portée mais qu’il a rendu possible en suivant plusieurs étapes. Le premier pas est de rêver, le deuxième est de partager ce rêve avec ses proches, car cela crée une responsabilité et un engagement. Ensuite, il faut se plier à une discipline rigoureuse, essentielle pour surmonter les obstacles et se renforcer mentalement, lit-on dans la présentation du documentaire.

Le jeune homme s’est entouré d’une équipe de professionnels du cinéma et de sponsors influents pour réaliser son rêve improbable. La sortie du film Kaizen s’est faite dans 500 salle de cinéma en France la veille de sa sortie sur le réseau social. Des centaines de fans ont fait la queue pour se procurer les billets et assister à l’avant-première.

Le film a aussi été projeté dans plusieurs cinéma en Europe en Suisse, Belgique, Luxembourg mais aussi Espagne et en Afrique en Algérie, au Maroc, en Côte d’Ivoire, au Sénégal et au Canada et en Tunisie via le réseau des salles de cinéma Pathé.

Le documentaire Kaizen est disponible gratuitement sur Youtube. Le groupe TF1 a acheté les droits de diffusion du documentaire à la télévision, prévue pour le début du mois d’octobre prochain, de quoi séduire une autre catégorie de spectateurs en plus de la génération Z.

