Goethe-Institut Tunis célèbre la rentrée culturelle en musique et cinéma et organise à l’occasion deux événements en partenariat avec l’ambassade d’Autriche en Tunisie. Les riverains auront accès gratuitement à une série de projections cinématographiques et un concert de musique.

L’institut culturelle allemand en Tunisie organise ainsi La nuit des courts-métrages autrichiens mercredi 18 septembre 2024 à partir de 19H30. Ceci s’insère ans le cadre de son rendez-vous CINE-JNINA qui est placé sous le signe L’AUTRICHE À L’HONNEUR à la travers une sélection “Österreichische Kurzfilmschau 2024”.

Ce programme de courts-métrages contemporains autrichiens, sous-titrés en anglais offre un aperçu fascinant de la créativité cinématographique autrichienne à travers 4 films captivants qui se sont qualifiés grâce à des prix et des succès dans des festivals nationaux et internationaux.

Cette manifestation est le fruit d’une coopération entre l’Académie du cinéma autrichien et le ministère fédéral des Affaires européennes et internationales (BMEIA) et a pour objectif de promouvoir l’art cinématographique autrichien au niveau international.

Cette rentrée culturelle se poursuit en musique avec une soirée d’opéra intitulée JARDIN ENCHANTE : HASSEN DOSS SINGT MOZART et prévue pour vendredi 20 septembre à 20H00. Cette soirée est dédiée à l’œuvre de W. A. Mozart, en partenariat avec l’Ambassade d’Autriche en Tunisie.

Le célèbre ténor Hassen Doss incarnera le rôle de Bastien dans une interprétation de "Diggi, Daggi", extrait de l'opéra Bastien et Bastienne. Il sera accompagné par le talentueux pianiste Bassem Makni et deux jeunes solistes prometteurs : Maram Oueslati, soprano, dans le rôle de Bastienne Bilel Neji, baryton, dans le rôle de Colas L'entrée est libre et gratuite pour tous les événements. Ne manquez pas ces moments exceptionnels d'échange culturel au cœur de notre jardin.

L’entrée est libre et gratuite aux jardins du Goethe-Institut Tunis.

