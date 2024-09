Le groupe K-pop SEVENTEEN et l’UNESCO lancent le programme GYGS dédié aux jeunes qui ambitionne de soutenir la créativité et le bien-être de la jeunesse talentueuse à l’échelle mondiale.

En effet, l’organisme UNESCO, en partenariat avec le groupe K-pop sud-coréen SEVENTEEN, a lancé le Global Youth Grant Scheme (GYGS), un programme mondial de subventions pour soutenir 100 projets créatifs menés par des jeunes.

Ce programme, intitulé « Going Together – For Youth Creativity and Well-Being » (Ensemble pour la créativité et le bien-être des jeunes), vise à encourager la créativité des jeunes tout en améliorant leur bien-être et celui de leurs communautés.

Annoncé le 26 juin 2024 lors de la nomination officielle de SEVENTEEN en tant qu’ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO pour la jeunesse, ce programme vise à financer des initiatives dans divers domaines tels que la musique, les arts et le sport. Il s’adresse aux jeunes âgés de 18 à 30 ans, issus de toutes les régions du monde. Les candidats ont jusqu’au 30 septembre 2024 pour soumettre leurs projets.

L’objectif est de promouvoir l’engagement des jeunes dans des actions créatives qui favorisent leur bien-être physique et mental, tout en renforçant leurs compétences et leur esprit d’initiative. Grâce à ce programme, l’UNESCO mobilise des ressources pour accompagner les jeunes créateurs dans la réalisation de projets ayant un impact positif sur leurs communautés.

Le groupe SEVENTEEN, formé en 2015 et composé de 13 artistes, s’est distingué par son approche innovante, mêlant hip-hop, chant et performances scéniques. En novembre 2023, le groupe avait déjà marqué les esprits en participant au 13e Forum des jeunes de l’UNESCO à Paris, où ils ont partagé un message inspirant et une performance live.

Avec cette initiative, SEVENTEEN et l’UNESCO s’unissent pour inciter les jeunes à exprimer leur créativité et à s’épanouir, tout en encourageant une dynamique collective pour un avenir meilleur.