Samsung Electronics remporte 45 prix aux International Design Excellence Awards IDEA 2024

Samsung Electronics annone avoir reçu une reconnaissance pour l’excellence du design lors des IDEA 2024 International Design Excellence Awards. Ces prix comprennent deux prix d’or, un prix d’argent et deux prix de bronze, en plus des 40 conceptions innovantes de l’entreprise nominées en tant que finalistes.

L’IDEA est le programme de récompenses le plus prestigieux au monde dans le domaine du design. Il est organisé par l’Industrial Designers Society of America. Depuis sa création en 1980, ce prix a pour vocation de célébrer des réalisations exceptionnelles dans le domaine du design industriel. Cette année, les lauréats ont été sélectionnés dans 20 catégories diverses, notamment la conception d’articles ménagers, la technologie grand public et l’interactivité numérique. Les critères d’évaluation reposent sur un ensemble de facteurs clés, notamment l’innovation en matière de design, le bénéfice du produit pour l’utilisateur, son impact positif sur la société et bien plus encore.

Le design de Samsung reflète l’évolution des valeurs de l’entreprise et sa technologie innovante. L’entreprise a été reconnue pour son excellence en matière de design axé sur le style de vie et les expériences des consommateurs.

T.M. Roh, président et directeur du Corporate Design Centre de Samsung Electronics, a déclaré : « Ces prix sont une affirmation importante de notre engagement permanent à repousser les limites du design, tout en veillant à ce que nos créations restent pertinentes pour la vie des gens. À mesure que nous avançons, nous continuerons à nous concentrer sur le développement de designs innovants qui enrichissent la vie de nos utilisateurs, tout en préservant l’essence de chaque produit que nous lançons ».

Samsung a reçu deux Gold Awards pour ces innovations passionnantes :

Galaxy AI UX : cette innovation offre une expérience d’IA qui vise à améliorer divers aspects de la vie quotidienne, en mettant l’accent sur une connectivité transparente partout et à tout moment. « Galaxy AI UX » comprend des fonctionnalités faciles à utiliser qui aident les utilisateurs dans leur interaction quotidienne, telles que : « Interpreter », qui défie les barrières linguistiques ; “ Live Translate ”, qui traduit automatiquement les appels vocaux ; “ Note Assist ”, qui permet aux utilisateurs de créer des résumés intelligents de leurs notes ; “ Browsing Assist ”, qui permet aux utilisateurs de résumer et de traduire les pages web ; et “ Chat Assist ”, qui permet aux utilisateurs d’envoyer des textes dans leur langue préférée.

« Advanced Design Concepts » pour les accessoires d’appareils électroménagers : Cette innovation est appelée « Sustainable Design Identity for Home Appliances Accessories». Les accessoires, qui comprennent les filtres d’aspirateurs et les purificateurs d’air, ont été dotés de trois couleurs distinctes, en fonction de leurs exigences en matière d’entretien et d’élimination. Cette amélioration du design permet aux utilisateurs de reconnaître facilement les besoins de leurs accessoires, en particulier lorsqu’ils les changent ou les mettent à jour.

Samsung a reçu une récompense d’argent pour ce produit révolutionnaire :

« Galaxy Z Flip 5 », qui offre une expérience unique grâce à son design pliable qui utilise un nouveau facteur de forme et un écran externe plus grand, ce qui améliore considérablement l’expérience utilisateur.

Samsung a reçu deux prix de bronze pour ces conceptions exceptionnelles :

Série « Galaxy Tab S9 » : Cette série combine la portabilité d’une tablette avec les puissantes capacités d’un ordinateur portable. Avec leur variété de formes et leurs outils puissants, ces appareils sont capables d’améliorer la productivité tout au long de la journée.



Technologie « AI Vision Inside » : Cette technologie est utilisée dans le réfrigérateur Bespoke 4-Door Flex™ avec AI Family Hub™, où elle reconnaît jusqu’à 33 aliments frais à leur entrée et à leur sortie, puis… alimente automatiquement le menu de l’utilisateur.

De la conception de produits à la conception de l’expérience utilisateur, Samsung a réalisé un exploit remarquable en recevant un total de 45 prix en reconnaissance de son excellence dans la conception de téléviseurs, d’appareils électroménagers et de smartphones.

Un large éventail de produits Samsung ont été nominés en tant que finalistes, notamment:

– « Neo QLED 8K », un téléviseur qui offre une expérience immersive avec un design épuré « infinity air ».

-Le « Music Frame » est une enceinte sans fil personnalisable conçue pour se fondre parfaitement dans son environnement.

– AI Laundry Combo™ sur mesure, qui comprend un lave-linge et un sèche-linge en un seul appareil.

– L’ « Easy Setting Box », une solution intelligente qui permet aux utilisateurs de diviser les écrans en plusieurs sections, améliorant efficacement l’expérience multitâche et optimisant la productivité. La solution combine les fonctionnalités d’un PC et d’un écran intelligent, permettant aux utilisateurs de contrôler facilement l’appareil à l’aide d’une simple souris, sans avoir besoin d’une télécommande.

– La collection « Galaxy Z Flip5 Maison Margiela Edition » est une collaboration unique avec « Maison Margiela », la maison de couture parisienne. La collection reflète le style caractéristique de la maison en utilisant un motif de couture innovant au centre de la coque du téléphone, soulignant l’esthétique du design. De plus, l’extérieur de l’emballage est recouvert d’une toile de papier tissée, intégrant parfaitement l’appareil à l’esthétique sophistiquée et moderne associée à l’atelier de Maison Margiela.

Communiqué