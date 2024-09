Ray-Ban Meta : les lunettes intelligentes de nouvelle génération de Meta signées Ray-Ban débarquent

Ray-Ban Meta , les lunettes intelligentes de nouvelle génération de Meta signées la marque Ray-Ban débarquent finalement sur le marché. Présentées lors de la conférence Meta Connect 2024, ces lunettes intelligentes satisferont les amateurs des nouvelles technologies et les fans de la marque américaine Ray-Ban.

Mark Zuckerberg, le patron de Meta, a exposé les nouvelles fonctionnalités de ses lunettes connectées, exploitant la technologie Meta AI et fabriquées en partenariat avec Ray-Ban qui assure l’ajout des verres correcteurs aux personnes qui souffrent de problèmes de vue. “Notre objectif est de créer l’intelligence artificielle la plus avancée au monde” a-t-il précisé.

Parmi les innovations apportées par la Ray-Ban Meta, on trouve sa capacité de prendre des photos et de traiter des vidéos en direct, tout en apportant des explications. Concrètement, le porteur de ces lunettes pourra poser des questions sur des choses qu’il voit et obtenir des réponses instantanées grâce à l’Intelligence Artificielle de Meta.

Par exemple, il sera possible de demander à ses lunettes (en commençant la conversation par la phrase “Hey Meta”) de faire une capture photo d’un vêtement pour le sauvegarder dans ses archives, jouer un morceau de musique spécifique pour accompagner un jogging, scanner un QR code, ou encore demander une proposition de recette de cuisine à partir d’ingrédients exposés devant soi. Les utilisateurs obtiennent des réponses verbales instantanées de l’IA de Meta.

Démonstration de quelques utilisations de ces lunettes en vidéo Ray-Ban Meta :

Autre particularité intéressante, les Ray-Ban Meta traduiront les conversations en temps réel. Quand son porteur entame une conversation avec une personne dont il ne connait pas la langue, les répliques de ce dernier seront traduites en anglais et entendues par l’interlocuteur grâce aux haut-parleurs intégrés, en attendant de programmer d’autres langues dans les prochains mois.

Par ailleurs, les verres de ces lunettes connectées, en plus de la possibilité de les acheter avec une correction visuelle, s’adapteront à la lumière ambiante et se transformeront ainsi en lunette de soleil en cas de besoin.

Ces lunettes connectées seront aussi bénéfiques pour les personnes malvoyante. La société Meta annonce sa collaboration avec la société Be My Eyes. Cette dernière propose une application gratuite permettant aux utilisateurs à besoin spécifique de se connecter à un réseau de bénévoles voyants, prêts à les assister en décrivant leur environnement.

Grâce à ces innovations apportées par les lunettes Ray-Ban Meta, les interactions quotidiennes seront facilitées mais surtout enrichies avec toute les informations que l’intelligence artificielle est capable d’apporter.

I.D.