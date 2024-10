Janoub Festival : Un événement engagé pour la justice climatique et sociale à Tunis

Le collectif Youth for Climate Tunisia ((Jeunes pour le climat) organise Janoub Festival, un événement qui s’étale sur trois jours les 17, 18 et 19 octobre 2024 à Dar Bach Hamba, le palais de la médina de Tunis.

Le Janoub Festival se veut un événement qui rassemble activisme, dialogue et art, mettant en lumière les défis climatiques et environnementaux urgents auxquels le Sud global est confronté.

Il propose une expérience immersive autour de la justice climatique et sociale. Vous y trouverez des projections de films environnementaux suivies de débats, des installations artistiques mettant en lumière les effets du changement climatique.

Il sera organisé également des discussions avec des universitaires et activistes sur des sujets comme la rareté de l’eau et la justice climatique, des performances musicales reflétant les luttes pour le changement, ainsi que des ateliers pratiques pour acquérir des compétences dans la gouvernance de l’eau et l’art en tant qu’outil de résistance.

Youth for Climate est un mouvement de jeunesse socialiste fondé en 2019, engagé contre la complaisance politique et l’injustice économique et sociale, toutes deux exacerbées par le système capitaliste brutal qui érode sans relâche la dignité et la liberté des peuples du Sud. Ce système ne nous a pas seulement conduits à une crise climatique et environnementale, mais également à une réalité qui prive les individus de leur liberté.

