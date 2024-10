Mise à jour de YouTube shorts : la plateforme vidéo de Google va changer pour concurrencer TikTok

YouTube, la plateforme vidéo de Google effectue des changements majeurs pour concurrencer TikTok. En effet, le géant américain informe qu’à partir du 15 octobre 2024, la durée de ses shorts sur YouTube va changer.

Il est indiqué sur la rubrique de l’aide sur YouTube que toutes les vidéos d’une durée maximale de trois minutes mises en ligne après le 15 octobre 2024, au format carré ou vertical, seront considérées automatiquement comme des Shorts sur YouTube.

YouTube précise qu’il sera possible de les monétiser en utilisant le modèle de partage des revenus issus des Shorts à partir du flux Shorts, Vous aurez ainsi plus de temps pour raconter vos histoires, exprimer votre créativité et captiver votre audience, précise-t-on.

Les Shorts de YouTube, concurrents directs de TikTok, étaient jusqu’à présent limités à 60 secondes. En comparaison, TikTok permet de publier des vidéos allant jusqu’à 10 minutes, voire 60 minutes avec certaines options de téléversement…

Actuellement, toute vidéo dépassant une minute sur YouTube est automatiquement classée comme une vidéo longue. Cependant, cette règle changera à partir du 15 octobre 2024, offrant ainsi plus de flexibilité aux créateurs.

De plus, la fonction Remix, qui permettra de créer un modèle à partir d’une vidéo appréciée, sera ajoutée. L’objectif est de suivre les tendances tout en y ajoutant sa propre touche créative.

L’interface des Shorts sur YouTube subira quant à elle une légère refonte. Elle sera davantage simplifiée afin de laisser plus de place au contenu vidéo, pour une expérience utilisateur plus fluide et immersive.

YouTube a également pris en compte les utilisateurs qui préfèrent éviter les Shorts. Une nouvelle option permettra de réduire la fréquence de ces courtes vidéos dans le fil. Il suffira de cliquer sur les trois points en haut à droite de chaque Short pour indiquer que vous souhaitez en voir moins.

I.D.