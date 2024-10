Village de la Francophonie 2024 : la Tunisie marque sa présence avec le TICDCE et des projets innovants

La Tunisie effectue une présence remarquée au Village de la Francophonie 2024, organisé du 2 au 6 octobre, en marge du XIXe Sommet de la Francophonie au Palais de Villers-Cotterêts, Paris. Le pavillon tunisien, mis en place par le Centre International d’Économie Culturelle Numérique de Tunis (TICDCE), met en avant une sélection de projets novateurs de startups incubées et accompagnées par le Centre.

Ces projets se distinguent par leurs solutions numériques innovantes, particulièrement dans les domaines de la culture, de l’intelligence artificielle, ainsi que de la réalité augmentée et virtuelle. En complément, des produits d’artisanat tunisien sont également exposés, mettant en lumière la richesse du patrimoine artisanal du pays.

Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de la Francophonie, a visité le pavillon tunisien, reflétant l’intérêt de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) pour les initiatives tunisiennes. Le pavillon a également attiré une forte affluence dès son ouverture, marquée par la visite de Dhiaa Khaled, ambassadeur de Tunisie à Paris, et d’une délégation officielle conduite par Mourad Belhassen, représentant le ministère des Affaires étrangères.

Les projets numériques tunisiens ont été particulièrement appréciés pour leur capacité à valoriser le patrimoine et à promouvoir l’innovation, contribuant ainsi à l’essor de l’économie culturelle numérique.

Le village de la francophonie est composé de pavillons de dizaines de pays francophones issus du monde entier, ouverts à des échanges et à la découverte de la diversité culturelle à travers une programmation pluridisciplinaire destinée aux enfants et adultes autour d’une panoplie d’activités, de spectacles et de performances qui mettent à l’honneur la créativité et les arts vivants des cinq continents.

Tekiano